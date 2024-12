Sandy Marton, che fine ha fatto e com’è oggi il cantante di People From Ibiza

Nel 1984, con il suo primo singolo ufficiale, Sandy Marton conquistò il mondo: dopo più di quarant’anni di carriera ecco com’è e cosa fa.

Il mitico Sandy Marton è pronto a tornare a esibirsi in Italia. Lo farà a Reggio Calabria, la notte del 31 dicembre, per il programma di RAI 1 L’anno che verrà. Cosa canterà? La stessa canzone che canta, tastiera a tracolla, da oltre quattro decenni… A scoprirlo fu Claudio Cecchetto, il noto dj e talent scout che negli anni ha lanciato personaggio del calibro di Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, 883, Linus, Sabrina Salerno e Fabio Volo.

Nato a Zagabria nel 1959 come Aleksandar Marton, Sandy Marton ha avuto un’infanzia particolare serena. Figlio di un imprenditore dissidente, è cresciuto tra Inghilterra e Stati Uniti, e appena tornato in Croazia è stato arrestato per l’accusa di essersi sottratto alla leva obbligatoria. A Milano arrivò alla fine degli anni ’70, per studiare moda.

Leggenda narra che Cecchetto lo scoprì ad Avellino, a una feste di una delle figlie dell’ex segretario della DC Ciriaco De Mita. Sandy Marton era lì per esibirsi, anche se non aveva ancora mai inciso una canzone. Cecchetto fu attratto dal suo bell’aspetto e dai suoi lunghi e folti capelli biondi.

Il primo lavoro discografico di Marton fu registrato sotto il moniker M-Basic. Cecchetto gli produsse il brano OK Run, che fu usato come jingle nella pubblicità della console Philips Videopac. Poi nel 1984, il producer gli cucì addosso un singolo di grande impatto: People from Ibiza. La canzone (scritta dallo stesso Marton) celebrava l’isola amata dal cantante croato e meta elettiva delle sue vacanze estive. Fu un successo straordinario a livello europeo. La canzone dall’arrangiamento italo-disco rimase per settimane al primo posto in Italia. Raggiunse la quarta posizione in Norvegia e la Top-10 in Germania e Svizzera.

Il ritorno della meteora: ecco che fine ha fatto Sandy Marton

Il successo per Sandy Marton continuò per buona parte degli anni ’80, dopodiché arrivò l’oblio. Lo stesso cantante preferì eclissarsi trasferirsi in Spagna, dove aprì dapprima una discoteca a Madrid per poi rifugiarsi definitivamente a Ibiza.

Marton è tornato sporadicamente a lavorare in Italia: come esemplificazione perfetta del concetto di meteora, ha partecipato più volte al programma Meteore.

Poi nel 2005 è stato un naufrago nella terza edizione de L’isola dei famosi. Nel 2021 si è esibito come ospite del programma Arena Suzuki, condotto dall’amico Amadeus. Il 13 dicembre 2022, sempre grazie ad Amadeus, è stato uno degli ospiti de L’anno che verrà. Cantando ovviamente People from Ibiza.

Sappiamo che non si è mai spostato e che non ha figli, e che tuttora è single. In passato ha avuto però un flirt con Alba Parietti. Ancora oggi vive stabilmente a Ibiza, nei pressi della spiaggia di Ses Salines. Ultimamente ha dichiarato di essere pronto a incidere nuova musica. Ha confessato di non essere un grande appassionato di musica disco, ma che le sue nuove canzoni dovrebbero comunque riprendere il genere che lo ha reso celebre. Non ha un profilo social ufficiale, ma sul web si trovano diverse foto delle sue ultime esibizioni: è invecchiato, il caro Sandy, ma la tastiera è sempre quella.