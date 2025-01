Sanremo 2025, Carlo Conti svela a che ora finiranno ufficialmente le cinque serate

Questa volta sembra che ci sia un orario non particolarmente lungo per la fine di Sanremo ma sarà così? Scopriamolo insieme dalla parole del presentatore.

Sappiamo molto bene che manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo. La prima dopo un vero e proprio monopolio da parte di Amadeus. Questa volta é tutto nelle mani di Carlo Conti. Un presentatore molto amato e seguito dal pubblico che ha accettato di prendere le redini dopo tanto clamore.

Ma di recente ha dichiarato qualcosa di molto particolare che si riferisce all’orario nel quale finiranno le varie puntate. Andiamo a scoprire meglio insieme le sue parole.

Carlo Conti e la dichiarazione su Sanremo

Il nuovo padrone di casa per quanto riguarda il Festival della Canzone italiana ha parlato a tutto tondo del Festival che vedremo a brevissimo su Rai1. Iniziando dalle classifiche parziali. Verranno comunicati ogni sera i primi 5 nomi che hanno ottenuto il maggiore numero di voti ma non in classica, in modo casuale.

Così facendo si crea una maggiore suspence per quanto riguarda la classifica finale e allo stesso tempo anche maggiore concorrenza tra i cantanti. Ma arriviamo ad un punto dolente, per tantissime persone. Parliamo della la durata del programma. L’idea di Carlo Conti è quella di chiudere per le 00.30 ma con ben 30 Big in gara sembra molto difficile!

Per non dire impossibile, infatti dopo poco ha cambiato idea. Ha però cercato di rassicurare tutti dicendo che non dovrebbero andare oltre l’una anche perché c’è il Dopo Festival con Alessandro Cattelan. Ovviamente, ripristinando questo programma non è possibile chiudere le serate del Festival troppo tardi, altrimenti a che ora andrebbe in onda il Dopo Festival?

Il patron del Festival ha anche confermato che nel programma non sarà da solo Cattelan . Ci sarà una commentatrice speciale, ovvero Selvaggia Lucarelli. Avremmo modo di vederla tutte le sere. Per quanto riguarda eventuali co conduttrici ancora non è stato svelato nulla. Arriviamo poi al panorama musicale.

Ha cercato di fare qualcosa di equilibrato cercando di mixare insieme stili musicali diversi. Ha poi continuato, in questa intervista, dicendo che vuole vivere il Festival in leggerezza ed allegria, come una vera e propria festa della musica. Senza alcun tipo di problema legato alle voci di corridoio o alle insinuazioni.

Quindi speriamo che quest’anno, al contrario del passato, non finisca troppo tardi e che possiamo goderci delle belle serate in musica e con ospiti interessanti!