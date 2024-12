Sanremo 2025, spuntano due nomi alla co-conduzione: uno più incredibile dell’altro

Il Festival di Sanremo si fa sempre più vicino. Chi accompagnerà Carlo Conti alla conduzione della kermesse? Spuntano due nomi incredibili.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo e i telespettatori fremono all’idea di scoprire tutti i dettagli della kermesse. Nelle scorse settimane, Carlo Conti ha annunciato quali saranno i Big in gara che si esibiranno insieme alle Nuove Proposte provenienti da Sanremo Giovani. Presto il direttore artistico rivelerà i nomi dei co-conduttori che lo accompagneranno durante la manifestazione: sul web, ne sono già spuntati due.

L’attesa per il Festival di Sanremo è altissima. Il pubblico non vede l’ora di seguire la manifestazione musicale più famoso del Paese, che per l’edizione del 2025 sarà interessata da diverse novità. Innanzitutto, in seguito all’addio di Amadeus alla Rai, ci sarà il ritorno di Carlo Conti nei panni di conduttore e direttore artistico della kermesse. Un incarico che gli era già stato affidato dal 2015 al 2017.

Un altro cambiamento importante riguarda il numero degli artisti partecipanti, che è salito passando da 24 a 30. Lo stesso Carlo Conti, parlando della sua scelta, ha ammesso di essersi trovato in difficoltà davanti ai tanti talenti che ha avuto l’occasione di ascoltare. L’aumento dei cantanti in gara ha portato, tuttavia, alla riduzione della durata delle performance per non sforare troppo coi tempi.

Sanremo 2025, chi affiancherà Carlo Conti alla conduzione: due nomi che stupiscono tutti

Dopo aver scoperto i nomi degli artisti che si esibiranno a Sanremo, i telespettatori sono curiosi di sapere chi accompagnerà il conduttore nel corso del festival. Negli ultimi giorni è stata confermata la presenza di Alessandro Cattelan in occasione della serata finale. Quest’ultimo, attualmente, sta affiancando Carlo Conti al timone di Sanremo Giovani, in conclusione il prossimo 18 dicembre.

Sebbene il direttore artistico della kermesse non abbia rilasciato ulteriori dichiarazioni, sul web hanno preso piede diverse ipotesi su quali saranno gli altri possibili co-conduttori. Tra i nomi più gettonati troviamo quello di Geppi Cucciari, comica e conduttrice televisiva che già 13 anni fa è salita sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi.

Oltre a lei spicca la giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, ormai presenza fissa del talent presentato da Milly Carlucci. La giornalista, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un volto televisivo in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico facendo parlare molto di sé. Chissà se Carlo Conti, nelle prossime settimane, farà proprio i loro nomi.