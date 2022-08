Nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di S.Agostino a Gaeta, nel tratto finale direzione Sperlonga, grande spavento per due ragazze che a causa del mare mosso non riuscivano a rientrare a riva. Prontamente l’assistente bagnante presente in zona, accortosi della difficoltà delle ragazze, è andato a soccorrerle. Fortunatamente le bagnanti soccorse non hanno avuto bisogno di cure mediche.