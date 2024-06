Sanzioni per rimborsi illeciti per oltre 500mila euro

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia, nell’ambito dell’attività di controllo e monitoraggio delle dichiarazioni degli aventi diritto all’agevolazione fiscale nel settore dell’autotrasporto, hanno accertato, nei primi quattro mesi di quest’anno, un’illecita fruizione di rimborsi a titolo di accise pari a circa euro 500mila euro e di ulteriori 260mila euro di rimborsi anticipati rispetto alla data di effettiva fruizione.

Per le operazioni di cui sopra, messe in atto da società della provincia di Latina operanti nel settore dell’autotrasporto, sono state irrogate sanzioni amministrative per un ammontare pari ad euro 521.601mila euro.

Le attività fraudolente sono state intercettate tramite un’analisi condotta su alcuni operatori economici operanti nel predetto settore e con l’ausilio delle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno consentito di tracciare una serie di attività sospette concluse con la constatazione di rimborsi a titolo di accisa usufruiti illecitamente, sulla base dell’agevolazione fiscale riconosciuta ex lege al gasolio utilizzato per l’autotrasporto