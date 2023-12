Sara Guida da Formia porta il taekwondo in E…viva videobox su RAI 2

Un momento di gloria per la studentessa di Formia e nata Gaeta Sara Guida nel programma “E ..viva il videobox”, ideato e condotto da Rosario Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, dove si è esibita nello sport che ha sempre coltivato il taekwondo. Sara studentessa Universitaria,laurea in Scienze dell’Educazione e Laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia ,scrittrice e autrice di tre sillogi poetiche e una grandissima passione per il taekwondo,oggi è allenatrice ,tecnico federale e prossima al 3 dan . Con questo sport si e’ esibita partecipando al casting ed emergendo con la brillante performance andata in onda il 5 dicembre 2023 in E.. VIVA IL VIDEOBOX programma in cui si racconta l’Italia dei mille talenti attraverso esibizioni e interventi originali, in onda su RAI 2 .

Un gioco televisivo dove si vince un momento di gloria in TV, cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere, o aspiranti tali, gente comune insomma .Sara ha quasi commosso lo staff della RAI nel momento in cui ha salutato ed elogiato con tanto affetto e commozione i nonni materni soffermandosi sul grande affetto rivolto al nonno che l’ha sempre accompagnata in ogni momento. Oltre a qualche tecnica ,già presentata nella sigla che ha appassionato gli ideatori , esibita anche la forma di taekwondo.Una bella, emozionante ed entusiasmante giornata negli studi RAI che ha portato Sara a far conoscere all’Italia intera una delle sue passioni: il taekwondo .Un ringraziamento all’Asd Taekwondo Scauri e al G.M.Raffaele Marchione e a tutto lo staff RAI di Rai 2