Scappano dai Carabinieri e iniziano una folle fuga

Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia CC di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, il 10.12.2023, i militari della:

Durante lo svolgimento di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte illecite nel territorio della Compagnia CC di Formia, che ha visto l’impiego di un massiccio dispositivo di uomini e mezzi, i militari della Stazione CC di Itri, hanno individuato nel corso del controllo delle vie del centro abitato di Formia una macchina sospetta, i cui occupanti alla vista dei militari, si sono abbassati all’interno dell’abitacolo col chiaro intento di passare inosservati. Per loro sfortuna, la vista acuta dei militari non gli ha lasciato scampo, infatti, i militari, insospettiti da tale atteggiamento, effettuavano una breve retromarcia per andare a controllare i tre occupanti dell’autovettura sospetta. A quel punto il conducente, al fine di sottrarsi al controllo ingranava la marcia e speronava la macchina dei carabinieri, danneggiandola nella parte anteriore destra, e si dava alla fuga per cercare di far perdere le proprie tracce. Il roccambolesco inseguimento si è protratto per tutte le vie del centro cittadino di Formia, da via Lavanga a via Vitruvio e infine via Abate tosti, con brusche manovre e cambi repentini di direzione, che hanno messo in serio pericolo l’incolumità di pedoni ed altri utenti della strada, che sono rimasti indenni poiché richiamata dal suono delle sirene e dalla luce dei lampeggianti. Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi da parte dei militari la corsa dell’auto sospetta è terminata allorquando, non fermatasi allo stop, ha impattato violentemente contro un altro veicolo.Accertamenti in corso per stabilire identità degli altri occupanti e catena di custodia attivata presso il pronto soccorso di Formia per accertare eventuale assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte dell’autista.

Comunicato stampa