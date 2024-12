Sciopero dei mezzi del 13 dicembre: chi è coinvolto e fasce orarie garantite

In arrivo nuova giornata difficile per il trasporto pubblico, sciopero dei mezzi proclamato per venerdì 13 dicembre.

Uno dei settori pubblici in maggiore difficoltà in questi ultimi mesi è senza dubbio quello dei trasporti. Sia a livello locale che nazionale si registrano problemi nei servizi con grandi disagi per i passeggeri, come è stato durante la stagione estiva con la situazione nei comparto ferroviario tra ritardi e lavori.

In questo ultimo periodo poi si aggiungono una serie di scioperi e agitazioni del personale su temi che vanno dalla sicurezza nel lavoro, le violenze contro il personale in servizio su treni e trasporto di linea, ai questioni inerenti le condizioni di lavoro e il rinnovo dei contratti. Le conseguenze di questa ondata di astensioni dal lavoro sono state forti disagi per i passeggeri. Una situazione molto probabile in previsione dello sciopero del 13 dicembre.

Agitazione e astensione dal lavoro in questi settori

Come detto per venerdì 13 dicembre il sindacato USB (Unione sindacale di base) ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore in tutto il settore del trasporto pubblico, con l’eccezione di quello aereo, per il quale è prevista un’agitazione per il giorno 15, domenica.

Ma vediamo i dettagli dello sciopero generale, confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le fasce orarie interessate dall’agitazione. Cominciamo dal settore ferroviario dove lo stop dal lavoro inizierà alle ore 21 del 12 dicembre, giovedì, per concludersi alle 20,59 del giorno seguente, venerdì 13. Quindi è necessario prestare la massima attenzione a partire proprio dalla sera di giovedì, con disagi che potrebbero essere notevoli.

Anche per il trasporto pubblico locale, la sospensione dal lavoro è prevista per 24 ore per l’intera giornata del 13. Le modalità di attuazione saranno indicate a livello territoriale, con la comunicazione delle eventuali fasce di garanzia da parte delle aziende locali dei trasporti. Quindi bisogna controllare i siti delle aziende locali dei trasporti per avere i dettagli degli orari in cui i mezzi circoleranno.

L’agitazione è prevista anche per il servizio pubblico dei taxi a partire dalla mezzanotte del 13 dicembre, fino alle 23,59 dello stesso giorno. Coinvolto nello sciopero di 24 ore anche il trasporto marittimo, con orari diversi per le diverse tratte. Da ricordare che per le isole maggiori la sospensione dal lavoro inizierà un’ora prima rispetto agli orari di partenza. Mentre per le isole minore l’agitazione è indicata per l’intera giornata del 13.

Se queste sono le indicazioni degli orari previsti, non è da escludere un nuovo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un provvedimento di precettazione e la possibilità di limitazione dello sciopero, come avvenuto per la giornata del 29 novembre. Per l’ufficialità bisogna quindi attendere le decisioni del Ministero che verranno reste rese note.