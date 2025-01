Sciopero nazionale trasporti venerdì 10 gennaio: chi si ferma, orari stop e motivo

Scopriamo insieme tutte le informazioni per lo sciopero che ci sarà a brevissimo. Orari e tutto quello che devi sapere, durerà per molte ore.

La notizia non è assolutamente tra quelle che possiamo annoverare come positive, anzi! Uno sciopero nazionale non è mai e poi mai una bella cosa. Ecco quindi che è bene sapere gli orari e tutte le informazioni a riguardo per non farci trovare impreparati per questo primo fine settimana di fuoco dopo la fine delle festività natalizie.

Entriamo nel dettaglio delle fasce orarie e del motivo per il quale i lavoratori hanno decido di indire questo grande sciopero nazionale che potrebbe causare problemi a moltissime persone.

Sciopero, tutto quello che devi sapere

Abbiamo iniziato tutti nuovamente i vari impegni giornalieri tra lavoro e scuola ma ecco arrivare subito un bel problema per il fine settimana, o meglio per venerdì 10 gennaio. Ci sarà uno stop proclamato da Faisa Confail per il trasporto pubblico a livello nazionale e sarà di 4 ore con articolazione oraria a livello territoriale.

Quindi prima di metterci in moto per i vari posti cerchiamo di capire meglio. A fermarsi è il trasporto pubblico locale. Ma come mai si manifesta? Il motivo è l’insoddisfazione per l’accordo firmato l’11 dicembre da altre sigle sindacali. Possiamo infatti leggere”

“Un’elemosina una tantum: 500 euro per 16 mesi di arretrati. Sì, avete letto bene: poco più di 31 euro al mese”

Ma non solamente. Si parla anche di 60 euro da marzo 2025 e 100 euro da agosto 2026 anche se l’inflazione continua ad aumentare creando dei problemi alle famiglie. Non è poi solamente per una questione economica ma anche di sicurezza. Si legge, infatti, che la formazione del personale è stata rimandata a data da destinarsi.

Cosa succederà a Roma e Milano? Atac, nella capitale, fa sapere che le line periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis dovrebbero fermarsi dalle 8,30 alle 12,30. In questa fascia, quindi, il servizio non e1 garantito. Per quanto riguarda Atm a Milano, non è ancora nota la fascia oraria.

A Napoli, l’Eav comunica che lo sciopero di 4 ore ci sarà dalle 19.32 alle 23.32, con problematiche relative al Trasporto Pubblico Locale. Prestiamo quindi massima attenzione agli avvisi che troviamo anche nelle stagioni i giorni precedenti allo sciopero. Anche perché si ipotizza un altro sciopero nella giornata del 9 gennaio.

In questo caso coinvolgerebbe il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture di Rfi con una durata di ben 24 ore. Quindi ci attende un vero e proprio fine settimana di fuoco!