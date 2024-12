Scodelle e contenitori di plastica rimangono unti dopo averli lavati: come risolvere

Questo è un problema super comune ma come possiamo risolverlo una volta per tutte? Scopriamolo insieme è anche semplice ed i nostri contenitori torneranno come nuovi!

In cucina capita che ci avanzi qualcosa che abbiamo preparato per pranzo o per cena. Ecco quindi che li mettiamo dentro ad un contenitore, magari per portarli al lavoro il giorno dopo, oppure per servirli a tavola. Ma quante volte è capitato, specialmente con il sugo che restano unti e non si puliscono per bene?

Ma questo accadeva fino a ieri! Si perché ti vogliamo proporre la soluzione che fa al caso tuo. In poche e semplice mosse i contenitori torneranno come nuovi. Quindi alzati le maniche e mettiamoci all’opera!

Come far tornare pulitissimi i contenitori unti

I contenitori in plastica sono presenti in tutte le abitazioni perché veramente comodissimi per tanti alimenti. Ma spesso è un problema farli tornare super puliti e senza odori come quando li abbiamo comprati. Ci sono alcune macchie, infatti, che sono molto resistenti. Come mai accade? Ci sono vari motivi, per esempio se rimangono sporchi per alcune ore, oppure se li utilizziamo spessissimo.

E che cosa dire di quelli che riempiamo il giorno per il pranzo al lavoro e prima di sera non li laviamo? Ovviamente le macchie sono più impegnative, ma fino a ieri. Come prima cosa vi consigliamo di metterli in ammollo con acqua tiepida e sapone per i piatti per alcune ore ma non sempre risolviamo il problema delle macchie.

Prima di comprarne dei nuovi che non fa bene all’ambiente ma neanche al nostro portafoglio, vi sveliamo un segreto. Non dobbiamo assolutamente comprare nulla perché abbiamo l’occorrente in casa. Prendiamo il contenitore e mettiamo qualche goccia di acqua calda insieme al sapone per i piatti, ma senza esagerare.

Prendiamo quindi un tovagliolo di carta ed immergiamolo all’interno. Lasciamolo in ammollo per alcuni minuti. Adesso possiamo eliminare l’acqua e gettare il nostro pezzo di carta. Lui avrà assorbito tutto il grasso e la sporcizia in eccesso. Adesso possiamo procedere con il lavaggio normale che facciamo per qualsiasi altro contenitore.

Come vedi un metodo assolutamente facilissimo, non dobbiamo fare nulla, ma che funziona alla perfezione. Quindi che dici è giunto il momento di provarlo e rimanere senza parole? Siamo certi che in questi giorni di festa ti sarà molto utile! Come vedi spesso bisogna solamente conoscere la cosa giusta da fare per risolvere il problema senza faticare.