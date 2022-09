Scontro tra tir in galleria, coinvolta anche un’auto

Nel primo pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a seguito segnalazioni di un incidente stradale all’interno della galleria “Di Trapano” sulla nuova Monti Lepini tra i comuni di Sezze e Priverno.

Sul posto, la squadra territoriale vvf di Latina, constatava la presenza di due mezzi pesanti ed una vettura incidentati, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e controllare una piccola fuoriuscita di carburante.

Non si registrano danni particolari alle persone coinvolte.