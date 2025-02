Se anche a te i post-it si staccano subito è perché li usi male: con questo metodo non sbagli più

Anche a te i post-it si staccano dopo 5 minuti? Probabilmente li stai usando nel modo sbagliato: ecco che cosa devi fare.

I post-it sono dei prodotti di cancelleria molto utilizzati ogni giorno. Dei pratici foglietti su cui generalmente appuntiamo numeri di telefono e promemoria, che poi possiamo attaccare all’interno dell’agenda, su una bacheca o direttamente su mobili e muri, così da averli sempre sott’occhio.

Di sicuro, però, ti sarai accorto anche tu che la maggior parte delle volte i post-it tendono a staccarsi nel giro di pochi minuti. Di fatto, è come se la colla non tenesse a sufficienza. In realtà, questo problema si verificherebbe per un’altra ragione specifica. Forse non lo sai, ma l’inconveniente dipende da te. Sì, perché probabilmente stai usando i post-it nel modo sbagliato.

Se anche a te i post-it si staccano subito è perché li usi male: nessuno te l’aveva mai detto

Anche a te i post-it si staccano dopo 5 minuti? Forse è perché li stai usando nel modo sbagliato. Prima, però, di svelarti tutto quello che c’è da sapere a riguardo, è interessante ripercorrere brevemente la storia di questo incredibile prodotto di cancelleria.

I post-it, infatti, sarebbero nati un po’ per caso, grazie all’intuizione del Dr. Spencer Silver dell’azienda 3M. Lo scienziato, durante le sue ricerche di laboratorio, aveva provato a testare nuove colle adesive e causalmente si era imbattuto in un tipo di adesivo più leggero e che non si attaccava in modo permanente.

In un primo momento quella scoperta non sembrò avere alcuna utilità, ma 4 anni dopo il suo collega Arthur Fry, trovandosi in difficoltà perché non riusciva a tenere in ordine i suoi appunti del coro della chiesa, si ricordò della scoperta di Silver e gli propose una collaborazione. Così nacquero dei foglietti adesivi che potevano essere attaccati e staccati su superfici lisci. Inizialmente vennero chiamati Press ‘n Peel, ma il vero successo arrivò quando l’ufficio marketing della 3M cambiò il nome in Post-it nel1981. Il resto è storia.

Ma torniamo ora alla questione principale del nostro articolo. Perché i Post-it si staccano subito? La risposta è semplicissima. Ciò dipende dal fatto che li utilizziamo male. In genere, quando li stacchiamo dal blocchetto lo facciamo tirando dal basso verso l’alto. Di conseguenza si forma come una piega all’altezza della colla, che rende dunque meno efficacie lo strato adesivo, causando il sollevamento prematuro del foglietto.

Come si vede ad esempio nel video TikTok di @marcocritelli, per evitare simili inconvenienti occorre ruotale il blocchetto di 90 gradi, poggiarsi su una superficie e mantenere fermo il blocchetto con una mano, mentre con l’altra si va a strappare lungo la linea adesiva. Così facendo, il foglietto rimarrà dritto e non rischierà di staccarsi subito. Davvero geniale!