Se anche tu hai problemi con la padella antiaderente smetti di andare per tentativi: questo trucco ti semplifica la vita

Se anche tu hai continui problemi con la padella antiaderente non serve andare per tentativi: ecco il trucco da provare.

Tutti abbiamo in casa delle padelle antiaderenti. Ciò che apprezziamo di questo tipo di stoviglia è il fatto che, come dice la definizione stessa, il cibo non si “incrosta” né resta attaccato al fondo. Il che le rende ideali per una molteplicità di alimenti e preparazioni. C’è, però, un grosso “ma”: non sappiamo mai quando sono pronte all’uso.

Se, infatti, andiamo a riversarvi il cibo mentre sono ancora tiepide, ecco che impiegheremo più tempo a cuocerlo. Se, al contrario, lasciamo che la padella diventi troppo rovente, il rischio è quello di bruciare l’esterno degli alimenti e non cuocere l’interno. Come risolvere senza impazzire? Con un semplice trucco a costo zero.

Il trucco a costo zero con la padella antiaderente: così so sempre quando è pronta all’uso

Se, quando dobbiamo usare l’olio, possiamo servirci di termometri o dei classici trucchetti, come quello dello stuzzicadenti, quando, invece, non usiamo del “condimento” ecco che sorge il problema. Come fare a capire quando è il momento giusto per procedere alla cottura? La soluzione è più semplice di quanto ci aspettiamo.

Tutto ciò di cui avremo bisogno è… della semplice acqua. Sì, proprio così: qualche goccia d’acqua ci aiuterà a comprendere a che punto è calda la nostra padella. Muniamoci, dunque, di una tazzina e un cucchiaino e mettiamoci all’opera. Dopo aver lasciato la padella sul fuoco per qualche minuto, andremo a far cadere qualche goccia d’acqua al suo interno e, a quanto punto, osserveremo la reazione. Se l’acqua inizia a “sfrigolare”, significherà che occorre attendere ancora un po’, perché la temperatura non è ancora ottimale.

Se, invece, l’acqua si raccoglie, trasformandosi in piccole perle, significherà che la padella è calda al punto giusto e possiamo procedere alla cottura dei nostri alimenti. Infine, se ci accorgiamo che l’acqua “evapora” subito, creando anche una certa “fumata”, meglio abbassare un po’ la fiamma: potrebbe essere troppo rovente. Con questo semplicissimo trucco che non ci costerà nemmeno un soldo e giusto qualche secondo di tempo, non correremo rischi di rovinare i nostri piatti e avremo la certezza che la temperatura della padella sia perfetta. Non resta che provare!