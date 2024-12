Se fai fatica a digerire durante le feste, ecco i rimedi naturali da provare: li hai già in casa

Digerire il pranzo di Natale può essere un’impresa complessa. Con questi rimedi naturali, però, non c’è niente di cui preoccuparsi.

È difficile restare a dieta durante il periodo natalizio. In questi giorni, le persone tendono a mangiare di più. Si fanno trasportare dall’allegria delle feste, facendo numerosi strappi alla regola. Tutto questo non incide solo sul girovita, ma anche sul benessere dell’apparato gastrointestinale.

Non è bello svegliarsi in piena notte con i dolori allo stomaco e la nausea. Per fortuna, esistono dei rimedi naturali in grado di calmare i disagi. Si possono preparare con l’ausilio di pochi ingredienti e, grazie alle loro proprietà, sono un vero e proprio toccasana per la digestione. Allevieranno velocemente quel fastidioso senso di pienezza e di dolore.

Le abbuffate natalizie non saranno più un problema: questi rimedi naturali sono davvero efficaci

I pranzi e le cene natalizie possono mettere a dura prova lo stomaco. Non tutti, infatti, riescono a gestire grandi quantità di cibo. È facile superare il limite oppure scegliere abbinamenti poco adatti. Concludere la serata con i crampi o la nausea non è affatto piacevole. Queste sensazioni rischiano di rovinare i bei momenti vissuti durante il giorno.

Ci sono dei farmaci capaci di alleviare i fastidi, però, prima di ricorrere a essi, è possibile provare con alcuni rimedi naturali. Si possono preparare con ingredienti già presenti in casa e il loro tempo d’azione è breve. Non hanno particolari controindicazioni e il loro sapore è gradevole.

Ecco di quali si tratta:

Camomilla: è una delle tisane più diffuse. Molte persone la utilizzano per dormire, ma è perfetta anche per favorire la digestione. Con l’aggiunta della salvia, la sua efficacia sarà maggiore. Si consiglia di sorseggiarla lentamente, quando è ancora calda, ma non bollente Acqua e limone: questo agrume stimola i movimenti dello stomaco e dell’intestino. L’azione è rapida e il risultato sorprendente. Il succo di limone può essere aggiunto anche ad altre preparazioni, come la camomilla Ananas: può essere usata come prevenzione. Si consiglia di mangiarla alla fine del pasto per via delle sue proprietà enzimatiche. È un vero e proprio toccasana per il pancreas Tisana allo zenzero: è utile soprattutto contro la nausea. Accelera lo svuotamento dello stomaco, consentendo di ritrovare il benessere in poco tempo. Ha un gusto un po’ pungente, ma a molte persone piace Anice: è perfetta per chi ha problemi intestinali. Agisce soprattutto sul gonfiore e i crampi. È utile anche in caso di coliche.

Quindi se senti quel fastidio metti in pratica i nostri rimedi!