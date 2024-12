Se hai questi fiori in casa forse non sai che puoi cambiargli colore: il trucco che lascia tutti a bocca aperta

Il trucco che devi assolutamente conoscere e che ti permetterà di stupire tutti i tuoi ospiti. Scopriamo come fare. E’ davvero semplicissimo.

Avere in casa delle piante ci permette di decorare e purificare anche l’aria, in alcuni casi. Si perché la gentilezza delle piante è anche aiutarci. Alcune sono sempre verdi, altre fanno dei fiori bellissimi. Ma sai che c’è anche la possibilità di far cambiare il colore al nostro fiore?

Si non siamo impazziti e non utilizzeremo nulla di chimico. Sappiamo per certo che sei molto curioso, quindi scorri le prossime righe e scopri che cosa ti occorre per questa particolare magia!

Fiori che cambiano colore? Assolutamente si

Avere una bella pianta in casa, oltre a fare bene all’umore arreda anche in modo elegantissimo. Noi oggi ti vogliamo parlare di una pianta in particolare al quale possiamo cambiare il colore del suo fiore stupendo. Hai capito per caso a quale facciamo riferimento? E’ molto grande.

Parliamo dell’ortensia! Un bellissimo fiore che rende immediatamente tutto più allegro. Questa pianta arriva dalla Cina già nel XIX secolo. I suoi fiori bellissimi sono a sfera ed hanno colori molto particolari ma che possiamo cambiare! In che modo? Dipende tutto dal pH del terreno.

Ma iniziamo scoprendo in che modo possiamo avere una ortensia di un bel colore blu. Se partiamo da un rosa o da un viole il livello di terreno acido deve scendere a 6,5. Usiamo del concime ricco di potassio e basso di fosforo al quale aggiungiamo radici di ferro e alluminio.

Se vogliamo un colore molto intenso mettiamo un filo di acciaio vicino alle radici che una volta corroso verrà assorbito, oppure mettiamo dei fondi di caffè per mantenere l’acidità. Se, al contrario, abbiamo una ortensia blu e vogliamo farla diventare rosa il meccanismo è lo stesso ma al contrario.

Quindi il pH del terreno deve essere superiore a 6, in questo caso aggiungiamo della cenere di legna e del nitrato di calcio che verranno assorbiti quando irrighiamo la nostra meravigliosa pianta. Vogliamo una ortensia bianco candido? In questo caso possiamo intensificare il suo colore ma non cambiarlo.

Ci occorre concimare con azoto e fosforo in modo da aumentare il pH. Una volta fatto irrighiamo solamente il terreno facendo molta attenzione ad evitare fiori e foglie. Adesso che conosci tutti questi segreti per le ortensie sta a te metterli in pratica, come hai visto è davvero semplice e poco costoso farlo.