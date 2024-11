Se non disinstalli queste App Android sarai sottoposto a intercettazioni

Sapevi che queste app Android ti mettono a rischio intercettazioni? Ecco quelle che devi assolutamente disinstallare per non correre rischi.

L’avvento della tecnologia e la diffusione dei moderni smartphone hanno reso possibili attività che fino a pochi decenni fa credevamo non si potessero fare. Pensiamo soltanto a come oggi i cellulari riescano a tenerci sempre in contatto con gli altri e connessi con il mondo intero in qualsiasi luogo e momento del giorno e della notte. Decisamente una bella rivoluzione che è tutt’ora in corso!

Bisogna, però, ammettere che questa connessione continua ha messo in pericolo la nostra privacy. Se da un lato con Internet e i social network siamo stati noi stessi a mettere in vetrina le nostre vite e i nostri dati sensibili, dall’altro ci sono delle app che ‘spiano’ i nostri movimenti e ci mettono a rischio intercettazioni. Se vuoi evitare di correre simili pericoli, faresti bene a disinstallarle subito.

Se non disinstalli queste App Android ti esponi al rischio di intercettazioni

Come abbiamo anticipato poco fa, negli ultimi anni Internet e i moderni dispositivi, tra cui gli smartphone in primis, ci hanno esposto ad una lunga serie di potenziali pericoli connessi alla nostra privacy. In particolare, ci sono delle app Android che ci espongono a possibili rischi di intercettazioni. Non si tratta semplicemente di applicazioni non ufficiali, ma anche di app come Google Play Store che vengono sfruttate da malintenzionati ed hacker al fine di sottrarre a ignare vittime dati sensibili e denaro.

Una seconda strategia utilizzata dai cybercriminali è quella di contattare i malcapitati tramite Facebook Messenger, WhatsApp ed altri social per convincerli a scaricare con la promessa di una finta relazione delle app come VajraSpy. Ma quali sono nel concreto queste app malevole? In generale si dividono in tre categorie:

: sono progettate per sfruttare le opzioni di accessibilità del sistema Android, intercettando messaggi e notifiche su piattaforme come WhatsApp e Signal; app che si spacciano per contenitori di notizie.

Nello specifico le applicazioni Android che dovresti disinstallare subito sono le seguenti: Rafaqat, Privee Talk, MeetMe, Let’s Chat, Quick Chat, Chit Chat, YohooTalk, TikTalk, Hello Cha, Nidus, GlowChat e Wave Chat. Per evitare di andare incontro a possibili intercettazioni è bene evitare di scaricare all’origine simili app, soprattutto se consigliate da sconosciuti, non cliccare mai su link sospetti e non fornire dati personali ad applicazioni non certificate.