Se non puoi fare a meno delle maratone di serie tv questo trucco ti tornerà utile: addio fastidi agli occhi

Passare molte ore davanti allo schermo, magari durante una maratona di serie tv, può affaticare gli occhi: con questo metodo riusciamo a evitarlo.

Molte persone, ormai, fanno lavori che le portano a fissare uno schermo per molte ore al giorno. Al termine del turno di lavoro, poi, passiamo a fissare il cellulare o il tablet. Oppure ci sediamo davanti alla tv per goderci il nostro programma o la nostra serie tv preferita.

Eppure queste abitudini potrebbero risultare dannose per i nostri occhi. Non è un segreto che fissare a lungo uno schermo possa affaticare la vista, ma perché ciò accade? Vi sono diversi motivi per cui i nostri occhi possono risentire di questa abitudine.

Ad esempio la fatica dovuta a una messa a fuoco prolungata, la riduzione della frequenza con cui sbattiamo le palpebre (e dunque manteniamo i bulbi oculari idratati). Ma anche l’esposizione alle luci blu degli schermi, oppure contrasto eccessivo e luminosità dell’immagine inadeguati. O ancora lo sforzo dovuto alla difficoltà di lettura di un testo digitale o la ripetitività dei nostri movimenti oculari.

Come eviti di affaticare gli occhi quanto fai binge watching? Prova con la regola del 20-20-20

Insomma, per queste numerose ragioni, quando fissiamo a lungo uno schermo, la vista può risentirne. E sì, questo discorso è valido anche per le maratone di serie tv che spesso ci ritroviamo a fare (mai sentito parlare del binge watching?).

Ma se esistesse un modo per evitare l’affaticamento degli occhi, permettendoci di guardare spasmodicamente, un episodio dopo l’altro, la nostra serie tv preferita? Si tratta della regola del 20-20-20. Essa è facilmente applicabile: ogni 20 minuti circa, basterà fissare un oggetto lontano da noi (diciamo a 20 metri) per 20 secondi.

Inoltre è bene dotarsi di occhiali con filtri per la luce blu e anche sedere a una distanza adeguata dagli schermi. Questa distanza è pari a circa 3 volte i pollici dello schermo (che si calcolano prendendo la lunghezza della diagonale dello schermo). Così facendo riusciremo a non affaticare troppo la vista e anche a migliorare la nostra esperienza visiva generale.

Stando a quanto afferma il dottor Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia, bisogna anche evitare di guardare la tv totalmente al buio. Un ambiente privo di luce, infatti, costringe gli occhi a uno sforzo eccessivo, allo scopo di compensare la luminosità dello schermo e l’oscurità della stanza. Meglio dunque creare una luce soffusa e godersi l’esperienza visiva nel migliore dei modi. E con meno conseguenze per i nostri occhi!