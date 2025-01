Se non sai cosa guardare stasera questo film fa al caso tuo: ha trionfato agli Oscar ed è tra i più emozionanti di sempre

Non puoi assolutamente perderti questo meraviglioso film, ecco di quale parliamo, siamo certi che lo amerai. Prepara anche i fazzoletti!

Il nuovo anno è appena iniziato e non può assolutamente mancare la visione di un film bellissimo che ti fa stare bene e pensare alla tua vita. Magari puoi prendere ispirazione da questo per cambiare e scrivere questo nuovo capitolo appena iniziato. Ma di che film si tratta e soprattutto dove lo trasmettono?

Scopriamolo insieme e noi vi consigliamo di preparare fazzoletti ed una bella tisana con la copertina, in questo modo sul divano vi godrete al massimo il film che viene trasmesso questa sera.

Un film che devi assolutamente vedere? Eccolo

Un film che sicuramente hai già visto, ed anche più volte, ma che ti fa sempre sognare e allo stesso tempo scendere una lacrimuccia. Parliamo, ovviamente, di un film molto famoso da aver trionfato anche agli Oscar. Ma hai capito di quale parliamo? Ovviamente di Forrest Gump! Questa sera andrà in onda su Italia 1 alle 21.30 circa.

Questo film, come sappiamo non è nuovissimo perché del 1994 diretta da Robert Zemeckis ed interpretato in modo perfetto da Tom Hanks. La storia è tratta dal romanzo di Winsotn Groom del 1986, per chi non lo sapesse. In questo libro si parla di un ragazzo che ha uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma ma che riesce a fare cose importantissime per la sua nazione.

Come sappiamo, il film, prende un grande lasso di tempo, dagli anni quaranta, all’incirca, quando nasce Forrest, fino a circa il 1982. Conoscerà molti personaggi importanti come Elvis Presley, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon. Ma non solo, riesce a stabilire anche una pace tra Stati Uniti e Cina, grazie alle sue partire di pin pong.

Partecipando agli Oscar ha fatto praticamente incetta vincendone ben sei. Durante il film possiamo vedere tantissime fasi della vita di Forrest che riesce sempre a cavarsela nel migliore dei modi anche se con qualche piccola difficoltà. Insomma un film che sicuramente abbiamo già visto ma che ogni volta merita di essere visto nuovamente.

Una storia davvero commovente e che ci fa pensare, quindi quale migliore film per iniziare questo nuovo anno? Ricordiamoci poi che in alcuni tratti ci sono argomenti espliciti, o meglio celati, quindi si consiglia la visione sempre dopo i tredici anni. Quindi per questa sera siamo certi che non hai alcun tipo di dubbio su cosa vedere in televisione!