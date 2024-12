Se non vuoi cambiare il frigo prima di quanto pensi attenzione: mai fare questi errori

Non commettere questi errori: possono compromettere la vita utile e le prestazioni del tuo frigo! A che cosa devi sempre prestare molta attenzione.

Il frigorifero è un elettrodomestico davvero imprescindibile in ogni casa: è qui che riponiamo la spesa e gli alimenti che possono deperire a temperatura ambiente o se non stanno al fresco. Per garantire le prestazioni migliori del frigorifero e prolungare la sua vita, bisogna prendersi cura di questo elettrodomestico.

Ciò farà anche risparmiare denaro perché si eviteranno eventuali sostituzioni con un nuovo frigorifero oppure riparazioni costose. Alcune abitudini quotidiane che però mettiamo in atto inconsapevolmente potrebbero compromettere del tutto la durata della vita del frigorifero o abbassare le sue performance.

Gli errori da non commettere quando si usa il frigorifero: stai rischiando di romperlo!

Purtroppo quando si usa il frigorifero non è insolito commettere degli errori che potrebbero compromettere le sue performance o addirittura romperlo. Non importa se ogni tanto ci si dedica alla sua (noiosa) pulizia, ci sono altre azioni che fai anche tutti i giorni che a lungo andare possono romperlo per sempre.

Gli errori che commetti sono:

Riempirlo troppo (o troppo poco): un frigorifero sovraccarico fatica a mantenere la giusta temperatura. L’aria fredda non riesce a circolare correttamente riducendo l’efficienza complessiva dell’elettrodomestico. Allo stesso modo, un frigorifero troppo vuoto, non avendo abbastanza massa per mantenere la temperatura, porterà il compressore a lavorare di più e così si usurerà più velocemente Non pulire regolarmente le bobine del condensatore: queste sono situate spesso nella parte posteriore o inferiore del frigorifero e sono fondamentali nel processo di raffreddamento. Quando queste bobine si coprono di polvere e sporcizia, l’efficienza del frigorifero cala perché il compressore deve lavorare di più, surriscaldandosi e nel tempo, rompendosi. Pulire le bobine almeno una volta all’anno, dunque Lasciare lo sportello aperto troppo a lungo: ogni volta che lasciamo aperta la porta, l’aria calda entra e quella fredda esce, costringendo il compressore a lavorare di più per ripristinare la temperatura ideale. Ciò può ridurre la vita del frigorifero ed incidere negativamente sulla bolletta elettrica Impostare una temperatura errata: non deve essere né troppo alta né troppo bassa ma quella ideale è tra i 3°C e i 5°C, mentre il congelatore dovrebbe stare a circa -18°C

Tanto si può fare per migliorare l’efficienza energetica del frigorifero: basta posizionarlo lontano da fonti di calore come fornelli, forni o finestre soleggiate. Meglio lasciare qualche centimetro di spazio intorno all’elettrodomestico per favorire la corretta ventilazione e prevenire il surriscaldamento.

Evitare inoltre di introdurvi all’interno dei cibi caldi ma lasciare che arrivino a temperatura ambiente per non sovraccaricare il sistema di raffreddamento. Infine, verificare le guarnizioni della porta che garantiscono una corretta chiusura delle porte ed evitano dispersioni di aria fredda.