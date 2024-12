Se non vuoi rischiare di rovinare lo schermo del tuo computer fai attenzione: è un errore comune

Se commetti questo errore molto comune rischi di rovinare lo schermo del computer in maniera irreparabile: non farlo mai!

Per la maggior parte di noi il computer è uno strumento irrinunciabile, quasi quanto lo smartphone. Si usa sia per lavorare che per svolgere molteplici attività durante il tempo libero, come ad esempio guardare un film, navigare in rete e così via.

Ovviamente si tratta di un oggetto piuttosto delicato, pertanto bisognerebbe stare sempre molto attenti a come lo si maneggia. Basta infatti la minima disattenzione per combinare qualche pasticcio.

In più, per evitare che si generino guasti e malfunzionamenti, ci si dovrebbe anche occupare della sua regolare pulizia. Ma attenzione, perché in tanti a tal proposito commettono un errore molto comune che rischia di essere fatale per lo schermo e non solo.

Non fare questo errore se non vuoi rovinare per sempre lo schermo del tuo computer

Pulire il proprio pc è una buona abitudine, in quanto può aiutare a prevenire possibili guasti e malfunzionamenti e ci permette inoltre di guardare lo schermo senza fastidiose interferenze. Ma attenzione, perché detergere il computer non è così semplice come sembra. Bisogna infatti utilizzare i giusti detergenti e gli strumenti corretti, altrimenti potrebbe danneggiarsi qualche componente sia esterna che interna. In particolare, non fare questo errore o potrebbe costarti caro.

Per prima cosa ricordati sempre di non usare spugnette ruvide o che lasciano pelucchi. L’ideale sarebbe procurarsi dei panni in microfibra oppure fatti con lo stesso materiale utilizzato per pulire gli occhiali. In alternativa è possibile optare per un panno in pelle di camoscio oppure in pelle di daino.

Fatto questo, spegni il dispositivo e stacca tutti gli accessori connessi: cuffie, microfoni, videocamera, tastiera, mouse e quant’altro. In questo modo, non correrai pericoli per la tua sicurezza e non rischierai di causare danni ai vari pezzi.

A questo punto, sarebbe meglio prendere dei detergenti realizzati appositamente per pulire lo schermo del pc. L’importante è che non siano abrasivi e che non contengano minerali che potrebbero graffiare il monitor durante il passaggio del panno in microfibra. In alternativa, potrebbe rivelarsi utile ricorrere all’uso di un disinfettante compatibile o di un po’ d’acqua distillata. In generale, non dovrebbero causare problemi prodotti a base di etanolo, di alcol isopropilico con una concentrazione di almeno il 70% o un detergente a base di acido ipocloroso.

Al contrario, sarebbero sconsigliati detergenti che contengono sostanze come l’acetone, il cloruro di metile, l’alcol etilico, l’ammoniaca o l’acido etilico. Per una pulizia fai da te semplice, sicura ed immediata la soluzione migliore resterebbe mischiare insieme dell’acqua distillata con qualche goccia di aceto bianco, così da riuscire ad eliminare ogni macchia e rilasciare anche un odore gradevole.