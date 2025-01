Se senti questo rumore provenire dallo scarico, attenzione: ecco perché controllare subito

Cerchiamo di capire insieme per quale motivo possiamo sentire questo particolare rumore e che cosa significa. Non lo devi sottovalutare.

Controlla il rumore in bagno, ecco come risolvere il problema

In casa sentire un rumore che proviene dalla tubature sicuramente non ci piace e ci mette un po’ di ansia, confessiamolo! Ma se c’è qualcosa che non va bisogna intervenire per evitare che la situazione peggiori. Ecco per quale motivo è molto importante cercare di capire i rumori che provengono dall’impianto idraulico di casa.

Come prima cosa ti diciamo che devi capire bene da dove provengono se lo trovi in modo facile e ti senti sicuro puoi procedere in autonomia a capire come risolvere. Se, al contrario, non riesci proprio a capire la fonte del rumore ti consigliamo di chiedere aiuto ad un professionista che saprà risolvere il tuo problema in brevissimo tempo.

Hai sentito un rumore simile ad uno scoppio nelle tubature? Potrebbe esserci stato una sbalzo di pressione dell’acqua e questo crea rumore. Si potrebbe installare un riduttore di pressione per regolarla meglio. Hai sentito delle vibrazioni? Potrebbe essere un problema nato con il tempo perché si possono essere allentate le pareti interne delle tubature.

Hai sentito dei gorgoglii? Questo sono un sintomo di un intasamento nello scarico. Il blocco, se è parziale possiamo eliminarlo con i prodotti per la pulizia dello scarico. Se, al contrario, è totale, abbiamo bisogno assolutamente dell’intervento di un professionista. Il nostro scarico si può essere intasato per tanti motivi come sporco, capelli e tanto altro.

Ultimo motivo di rumore, quelli all’interno della vaschetta del water. I rumori in questo posto sono quasi normali ma se si intensificano potremmo avere il galleggiante guasto oppure essere presente un quantitativo eccessivo di calcare. Apriamolo, se la cassetta è esterna e controlliamo risolvendo il problema. Adesso che conosci tutti questi consigli non avrai più alcun tipo di problema se sentirai un rumore in casa. Il tuo portafoglio ti ringrazierà sicuramente!