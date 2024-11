Se ti dicessi che puoi rinunciare a maglioni e felpe in inverno? Alternative belle e geniali

In inverno lascia perdere a maglioni e felpe che ti fanno sembrare goffo: con queste soluzioni alternative stai al caldo e sei più elegante.

Con l’inverno alle porte, per chi ancora non lo avesse fatto, è giunto anche il momento di fare il cambio dell’armadio. È ora infatti di mettere via magliette e golfini leggeri e tirare fuori felpe e maglioni di lana. Bisogna, però, ammettere che spesso questo tipo di abbigliamento ci fa risultare scomodi e goffi.

Sembriamo quasi dei pupazzi di neve vestiti a strati, pronti a sfidare le intemperie stagionali! Se, quindi, stai cercando qualche altra soluzione più comoda, ma allo stesso tempo calda ed elegante puoi provare ad optare per queste valide alternative. Così sarà tutta un’altra storia!

Addio a maglioni e felpe in inverno: prova queste alternative calde, belle e geniali

Se sei stufo di indossare in inverno sempre i soliti maglioni e felpe, faresti bene a provare questa soluzioni alternative altrettanto calde e comode, ma più eleganti. Forse non ci avevi mai pensato prima, ma ci sono anche altri indumenti che possono tenerti al riparo dalle rigide temperature invernali, senza però farti sentire goffo. Per esempio, puoi optare per:

Magliette e sottogiacca termici : in commercio ci sono tantissime maglie termiche leggere, sottili e poco ingombranti che tengono il corpo bene al caldo, senza aumentare troppo il volume. Le prime si possono indossare come strato base dell’outfit, i secondi sopra le normali magliette o camicie;

: in commercio ci sono tantissime maglie termiche leggere, sottili e poco ingombranti che tengono il corpo bene al caldo, senza aumentare troppo il volume. Le prime si possono indossare come strato base dell’outfit, i secondi sopra le normali magliette o camicie; Body termici : comodi e pratici soprattutto per le donne, mantengono al caldo, ma sono sottilissimi. Inoltre, non si vedono e non appesantiscono l’outfit;

: comodi e pratici soprattutto per le donne, mantengono al caldo, ma sono sottilissimi. Inoltre, non si vedono e non appesantiscono l’outfit; Camicia in flanella o overshirt : sono un’ottima via di mezzo tra camicia e giacca. Sono abbastanza calde da poter essere portate da sole o sotto un’altra giacca;

: sono un’ottima via di mezzo tra camicia e giacca. Sono abbastanza calde da poter essere portate da sole o sotto un’altra giacca; Camicia in pile o in tessuto tecnico : un’altra alternativa geniale sono le camicie in pile o fatte con materiali termici. Ad un primo sguardo sembrano delle normalissime camicie, ma al tatto risultano molto più calde perché isolano il corpo dal freddo;

: un’altra alternativa geniale sono le camicie in pile o fatte con materiali termici. Ad un primo sguardo sembrano delle normalissime camicie, ma al tatto risultano molto più calde perché isolano il corpo dal freddo; Gilet imbottito o piumino leggero : i primi si possono indossare sopra una camicia o una maglietta a maniche lunghe. Allo stesso scopo puoi anche provare i piumini leggeri. Ti tengono al caldo, ma non sono particolarmente ingombranti;

: i primi si possono indossare sopra una camicia o una maglietta a maniche lunghe. Allo stesso scopo puoi anche provare i piumini leggeri. Ti tengono al caldo, ma non sono particolarmente ingombranti; Blazer o giacca imbottita : sono l’ideale soprattutto per il lavoro o le occasioni formali. Sono caratterizzati da un interno imbottito con un’imbottitura leggera e possono sostituire il maglione;

: sono l’ideale soprattutto per il lavoro o le occasioni formali. Sono caratterizzati da un interno imbottito con un’imbottitura leggera e possono sostituire il maglione; Giacca in shearling o ecopelliccia: mantengono al caldo anche con indumenti leggeri sotto, conferendo allo stesso tempo un look più ricercato rispetto al classico maglione.

Delle soluzioni davvero interessanti, perfette da sfoggiare anche in contesti più eleganti, senza però rinunciare ad avere il corpo al caldo e ben riparato dalle intemperie di stagione.