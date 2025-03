Se usi così la lavastoviglie svolti sul serio: le mie bollette ora sorridono

Bollette dimezzate da quando ho imparato alcuni trucchetti che riguardano la lavastoviglie. Non lo sapevo ma avevo sempre sbagliato tutto!

Non sarà forse l’elettrodomestico più indispensabile ma sicuramente avere la lavastoviglie rappresenta una grande comodità! Comodità a cui, ormai, ben pochi di noi saprebbero rinunciare soprattutto quando in casa ci sono bambini che, ogni due per tre, sporcano un piatto o un bicchiere.

Anche la lavastoviglie ha il suo bel peso sulle bollette dell’elettricità: sicuramente non quanto il forno, il frigorifero o la lavatrice ma anche questo elettrodomestico incide in misura importante sulle nostre bollette. Soprattutto se commettiamo certi errori molto comuni.

Personalmente non ci avevo mai fatto caso finché un esperto mi ha fatto notare tutti gli errori che stavo facendo quando usavo la lavastoviglie. Errori che, ripetuti sera dopo sera, portavano alle stelle le mie bollette dell’energia elettrica. Da quando ho appreso come usare correttamente la lavastoviglie, le bollette si sono dimezzate.

Lavastoviglie: se la usi così risparmi un sacco di soldi

Tutti ci concentriamo sempre sul forno, sul frigo, sul condizionatore, sulla lavatrice…ma la lavastoviglie? Anche lei ha il suo bel peso sulle nostre bollette soprattutto se, senza nemmeno rendercene conto, commettiamo certi errori che fanno aumentare i consumi. Di seguito ti spiego come andrebbe usata la lavastoviglie per risparmiare.

Non ci pensiamo mai ma anche il modo in cui disponiamo piatti, bicchieri e pentole all’interno della macchina incide sulle nostre bollette. Infatti per risparmiare è importante disporre bene le stoviglie in modo da far consumare meno la macchina e, meno consuma, meno pesanti saranno le bollette.

Ma cosa vuol dire disporre bene le stoviglie? In primis bisogna mettere le stoviglie più sporche nella parte bassa della lavastoviglie in quanto in questa zona la pressione dell’ acqua è più forte. Dunque teglie e pentole sempre nella parte bassa mentre bicchieri, tazze e posate nel cestello in alto.

Secondo trucchetto per risparmiare che nessuno conosce: piatti sempre con la parte sporca inclinata verso il centro. Perché? Semplice: in questo modo saranno direttamente esposti al getto dell’acqua e, di conseguenza, verranno lavati bene anche se imposterai il programma eco che consuma circa il 30% in meno.

Avvia il lavaggio sempre e solo a pieno carico: questo dovremmo averlo capito tutti ormai ma ripeterlo non fa mai male. Inutile far partire la lavastoviglie se dentro ci sono 5 piatti e 3 tazze. Se proprio non hai più stoviglie da usare per cena, allora lavale a mano ma non avviare la lavastoviglie. Mai lasciare piatti, tazze e, soprattutto, pentole e teglie da forno in lavastoviglie per più di un giorno in quanto, a quel punto, il grasso e lo sporco saranno troppo ostinati e dovrai impostare il programma super potente che consuma molto di più.