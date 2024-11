Se vuoi allungare la tua vita di 11 anni, devi camminare tutti i giorni: quanti minuti bastano

Camminare tutti i giorni allunga la vita: il consiglio di longevità trova conferma in numerosi studi. Ma quanti minuti servono?

Si sente spesso ripetere che anche un’attività fisica moderata, se svolta quotidianamente può estendere l’aspettativa di vita. Tempo fa, per esempio, l’OMS, l’organizzazione mondiale per la sanità, ha raccomandato di camminare a passo svelto per almeno mezz’ora al giorno. Così facendo, è possibile migliorare la salute cardiovascolare, ridurre il rischio di malattie croniche e, di conseguenza, aumentare la longevità.

Non tutti, però, hanno mezz’ora di tempo a disposizione durante la giornata. Gli impegni quotidiani, la stanchezza fisica e la pigrizia rendono a tante persone impossibile ritagliarsi anche uno spazio del genere per lo sport. Pur nella consapevolezza di poter ottenere benefici per la salute, diventa perciò arduo dedicarsi a una lunga camminata ogni giorno.

Un nuovo studio ha però dimostrato che la camminata può essere anche più breve. Con tempi ridotti di attività è ancora possibile migliorare la circolazione sanguigna e la salute del cuore. Con un po’ di impegno in più, arrivano i risultati concernenti lo sforzo di mantenere un peso corporeo più sano, di ridurre lo stress, migliorare l’umore e combattere la depressione. E persino diminuire il rischio di malattie come diabete, ipertensione e alcuni tipi di cancro!

Allungare la vita: quanti minuti devi camminare al giorno

Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che la vita sedentaria è una delle principali cause di molti problemi di salute, tra cui l’obesità, le malattie cardiache e il diabete. Non troppi studi avevano invece avevano sottolineato l‘importanza dello sport per prevenire alcune forme di cancro.

Un studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine conferma che anche una quantità moderata di attività fisica può avere un impatto positivo sulla salute e sulla longevità. La durata ottimale è sempre di trenta minuti al giorno di attività fisica moderata. Camminare, andare in bicicletta o fare esercizi leggeri possono, secondo la ricerca, aumentare l’aspettativa di vita di parecchi anni. E più ci si muove e meglio è.

Con un’ora di camminata i benefici comportano una netta riduzione del rischio di malattie croniche. Camminare solo quarantanove minuti al giorno, secondo lo studio, può fare un’enorme differenza. Poi, aumentare l’attività a centoundici minuti al giorno potrebbe prolungare la vita fino a undici anni! Per la ricerca non bisogna comunque disdegnare i tempi più brevi: chi non è abituato a muoversi molto e gli anziani potranno trarre un beneficio per la salute anche con un quarto d’ora di attività.