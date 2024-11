Se vuoi un lavello sempre brillante e senza macchie, devi pulirlo in questo modo

Pulire il lavello della cucina per averlo sempre brillante e privo di macchie, come fare? Ti svelo il rimedio segreto!

Le superfici in acciaio sono croce e delizia per chi è amante dell’ordine e del pulito brillante. Se trattate con la dovuta attenzione, queste possono dare enormi soddisfazioni e restituirci, una volta pulito, un piano sul quale possiamo letteralmente specchiarci.

Pensiamo al lavello della cucina; questi ripiani sono perlopiù in acciaio, a meno che non vi sia qualcuno che opti per il granito per dare alla propria cucina uno stile più moderno e che non porti a preoccuparsi di eventuali graffi, dal momento che si tratta di un materiale più resistente sotto questo aspetto (ma anche più costoso). L’acciaio, d’altro canto, è impiegato per la sua versatilità ma soprattutto per la sua alta resistenza alla corrosione, rottura e deformazione. Tuttavia, è noto che affinché la superfice del nostro lavello in acciaio rimanga lucida e priva di graffi sono necessari alcuni accorgimenti durante la sua pulizia.

Lavello in acciaio brillante e privo di graffi: il segreto è questo ingrediente

Uno degli acerrimi nemici che inficia sulla brillantezza del lavello in acciaio è il calcare. I residui di minerali presenti nell’acqua, e che si depositano sul ripiano e sulla rubinetteria, creano quella fastidiosa patina opaca che dona un effetto decisamente antiestetico e poco curato alla nostra cucina.

Motivo per il quale si consiglia di provvedere a una tempestiva pulizia con l’impiego di prodotti anticalcare, atti a proteggere la superfice. Altro accorgimento fondamentale da prendere in questo caso è quello di non lasciare mai tracce d’acqua sul ripiano in acciaio se non vogliamo che il calcare sedimenti e si depositi su di esso. Ma ecco che arriva in nostro soccorso il trucco più amato.

Un metodo di pulizia che si avvale dell’impiego di un ingrediente che tutti abbiamo in casa: l’olio d’oliva. Basterà intingere un dischetto di cotone con un filo d’olio d’oliva, che andremo poi a strofinare sull’intera superfice del lavello precedentemente pulita. Dopodiché, con un panno morbido e asciutto, eliminiamo ogni residuo. L’olio, ha proprietà lubrificanti e antiossidanti. Sparso sull’acciaio, questo mira a formare un sottilissimo film protettivo che aiuta a prevenire i graffi e a far perdurare la brillantezza. L’acido oleico contenuto al suo interno contrasta poi la formazione di ruggine, riducendo il rischio di ossidazione della superfice. Ovviamente, trattandosi di un rimedio naturale, questo necessita di una certa costanza affinché dia il risultato sperato.