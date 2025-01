Sei in partenza per la montagna? Ecco cosa mettere in valigia

Non sai che cosa poter mettere all’interno della valigia e non hai mai quello che ti occorre veramente? Ecco la soluzione al tuo problema!

La neve ha fatto capolinea in quasi tutti le regioni di montagna, ed in alcuni casi anche in collina, dove non erano preparati. Motivo per il quale in tantissimi stanno per partire per la settimana bianca o sono in procinto. Ma che cosa dobbiamo mettere per fare una valigia in modo intelligente e non portare cose inutilmente occupando spazio?

Noi oggi ti vogliamo aiutare a portare il giusto senza esagerare avendo tutto il necessario con te. Sei curiosa/o di scoprilo? Continua a leggere il nostro articolo!

Cosa mettere veramente in valigia se stai andando in montagna

Confessiamolo, la valigia per la montagna e di conseguenza per la neve è una delle più complicate che esistano! Il nostro guardaroba deve avere varia cambi ed ogni volta cerchiamo di portare l’essenziale ma sembra sempre troppo! Noi vi consigliamo come poter portare tutto senza evitare di far esplodere di bagagli la vostra macchina.

Il primo suggerimento che vi diamo è quello di portare dei capi che mantengono caldi e che non siano troppo ingombranti. Ricordiamoci che alcuni ci servono per vestirci a cipolla. Non servono le scarpe con i tacchi ma qualcosa di comodo per una eventuale passeggiata in città. Mettiamo canottiere e pantaloni caldi, le temperature saranno molto rigide.

Niente magliette sintetiche perché mentre sudiamo si scia altrimenti potremmo avere problemi con il cattivo odore. Fondamentali le giacche a vento. Ricordati che fare un elenco di quello che vorresti portare è sempre la scelta migliore. Se per qualsiasi motivazione prendiamo delle medicine è importante portarle con se, ovviamente anche qualche cosa generica come cerottti e simili.

Come la crema solare, obbligatoria e con protezione altissima. In commercio ci sono anche gli stick per labbra, naso ed orecchi, sono ottimi! Importante anche la crema mani come quella viso. Il freddo si fa sentire sulla pelle. Partiamo con i nostri sci? Mettiamo tutta l’attrezzatura che ci serve in un box da mettere sul tetto della macchina.

Una domanda che ci facciamo sempre tutti poi, ma è meglio portarla l’attrezzatura oppure affittarla? Se amiamo particolarmente sciare vogliamo le massime prestazioni e confort che potremmo non trovare nei prodotti che vengono messi a noleggio, se invece rimaniamo per alcuni giorni e vogliamo divertirci con spirito di adattamento, va benissimo noleggiare tutto!