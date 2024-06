Semaforo sulla Flacca a Gaeta. Ecco quando verrà riattivato

Il semaforo che regola il traffico tra la Flacca, via Fontania e via dei Mandorli che da circa 1 mese è lampeggiante verrà riattivato all’inizio della prossima settimana. Questo quanto comunicato da fonti del comune di Gaeta a Radio Show Italia 103e5.

Tutti i dettagli nell’audio con le novità in esclusiva.