Sentivo questo strano rumore in cucina, per fortuna ho controllato: poteva costarmi caro

Non sempre riusciamo a capire da dove proviene un determinato rumore ma noi oggi ti aiuteremo. Ecco cosa è bene controllare in cucina, fai attenzione!

Spesso mentre siamo in casa la sera e ci godiamo la televisione iniziamo a sentire un rumore fastidioso, oppure appena terminato di mangiare, anche di giorno. Purtroppo però non capiamo che cosa lo faccia scaturire. Siamo in cucina e ci sono molti elettrodomestici che non sono propriamente silenziosi del tutto.

Noi oggi ti vogliamo aiutare facendoti controllare qualcosa di super comune al quale non pensiamo mai. Si perché anche lui può essere una fonte di rumore. Andiamo a scoprire di che cosa parliamo.

Basta rumore, ecco che cosa devi controllare attentamente

Quante volte ti è successo di sentire uno strano rumore in cucina, ti avvicini al lavello e sembra che i rubinetti emettano una sorta di fischio? Il motivo di questo problema dipende dalla eccessiva pressione che si accumula nella valvola o se la guarnizione è danneggiata.

In quest’ultimo caso può anche causare una fuoriuscita di acqua dal beccuccio bagnando così anche il nostro piano di lavoro. Quando capita può anche far emettere un fischio costante. Altro problema super comune che crea ugualmente un forte rumore, davvero fastidioso, è quando la maniglia si stringe e si allenta anche se dovrebbe essere stretta.

Oppure non si stringe del tutto. Questo fa si che la pressione dietro la guarnizione fuoriesca dal beccuccio. Altro motivo possono essere dei resti nel rubinetto. Solitamente capita quando ci trasferiamo in una casa nuova. Ma come capire se il problema dipende da questo?

Ecco che l’acqua esce con una velocità poco regolare ed il suo odore non è assolutamente piacevole perché sa di prodotto chimico. La potremmo vedere anche arrugginita. In questo caso dobbiamo eliminare i residui che ci sono all’interno del nostro rubinetto per dire addio al sibilo.

Il rumore che sentiamo sembra vibrare? Il tutto potrebbe dipendere da una eccessiva pressione dell’acqua. I manometri possono essere la soluzione. Chiudiamo l’approvvigionamento idrico della casa chiudendo le valvole e scollegando quella di intercettazione del contatore.

Quindi se inizia a sentire uno strano rumore che proviene dalla cucina controlla con molta attenzione se viene dal tuo rubinetto ed in caso agisci in un primo momento direttamente tu. Se vedi che non riesce a risolvere in alcun modo, chiama un tecnico che sicuramente troverà il problema e la situazione fastidiosa si risolverà in men che non si dica.