Settembre, dal palco di Sanremo ai primi concerti: il successo di “Vertebre”

Ha appena fatto il suo esordio a Sanremo, ma il giovane cantautore Settembre è pronto anche al suo primo grande appuntamento live per lanciare il suo album Vertebre

Era sicuramente tra gli artisti più attesi anche per via della sua frequentazione di studi televisivi di una certa importanza. Da Io Canto a X Factor, Andrea Settembre – artisticamente solo Settembre – è reduce dall’esordio a Sanremo nelle nuove proposte con Vertebre, brano in altissima rotazione, il più ascoltato nelle settimane immediatamente precedenti al lancio delle nuove proposte del festival.

Dopo aver conquistato il Premio Nuovo Imaie Enzo Jannacci, che lo scorso anno era andato a Clara e che la stessa Clara gli ha consegnato insieme a Paolo Jannacci, figlio ed erede del fondatore del riconoscimento Enzo Jannacci, Settembre era chiamato a un battesimo del fuoco non da poco con il Festival.

Settembre, e Vertebre

Il suo brano Vertebre scritto insieme a Manuel Finotti e Laura Di Lenola, ha indubbiamente colto nel segno: 13 milioni di stream prima ancora che la rassegna d Sanremo avesse inizio. Poi i numeri sono ulteriormente esplosi: “È una canzone che amo e che mi rappresenta moltissimo – dice il giovane artista campano – già avere vinto un premio di prestigio come l’Imaie era stata una soddisfazione enorme ma Sanremo porta tutto a un livello davvero superiore. Difficile essere sereni con queste aspettative, ma ci provo. Amo quello che faccio, e ci metto tutto quello che ho”.

“Ognuno soffre a modo suo”

Il disco è uscito venerdì, il giorno di San Valentino. Proprio in corrispondenza della finalissima del concorso nuove proposte: “Vertebre è una riflessione sulla vulnerabilità e sulla difficoltà di affrontare le emozioni, a qualsiasi età ci vuole coraggio nel mettersi di fronte a quello che si prova e viverlo. La verità come dico nel testo è che tutti possono dire la loro ma ognuno deve trovare il suo modo di ridere e di piangere, di vivere e di soffrire. Le esperienze altrui servono solo fino a un certo punto”,

Il percorso di Settembre: dalla TV alla musica

Nato a Napoli nel 2001, Settembre si è fatto conoscere sin da piccolo partecipando a talent show come Io Canto, The Voice of Italy e X Factor. Il suo stile mescola il dialetto napoletano al cantautorato italiano, ispirandosi a figure come Pino Daniele e Lucio Battisti.

Il giovane artista continua a guadagnare popolarità, crescendo costantemente sui social e sulle piattaforme di streaming come Spotify e YouTube, il modo certamente più veloce per raggiungere il suo pubblico e una fan base che si sta notevolmente consolidando in questt settimane sanremesi. Con Vertebre, ha dato voce a un’intera generazione, raccontando le fragilità e le emozioni dei giovani d’oggi con autenticità e passione.

L’album Vertebre

Il disco contiene sette brani, tra cui quattro inediti, e rappresenta un viaggio tra le emozioni e le esperienze dei vent’anni, tra speranze, delusioni e nuove scoperte.

Un album che fonde sonorità pop ed elettroniche su cui risalta il marchio evidentissimo di quella tradizione musicale partenopea del quale la cultura personale di Andrea è intrisa.

Settembre in concerto: le date da non perdere

Dopo Sanremo, Settembre si prepara a incontrare il pubblico dal vivo con due concerti speciali: prima l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma poi l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli.

Tracklist di Vertebre:

Mifatropporidere

Vertebre

Cchiù nient’

Amandoti

Non lo volevo

Vento e ruggine

Oro oro