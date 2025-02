Settimana bianca o weekend sulla neve: questo errore può costare caro, ecco perché

Cerchiamo di prestare massima attenzione a questo dettaglio importante, che non è assolutamente piccolo, anzi! E’ per la nostra salute.

In queste settimana, o nei fine settimana, le località sciistiche si riempiono e fanno il tutto esaurito ma c’è un qualcosa che tutti noi sottovalutiamo sempre e questo potrebbe costarci anche molto caro. Cerchiamo di capire insieme di che cosa si tratta e come possiamo fare per arginare una possibile problematica.

Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi scorri le prossime righe e prendi nota. Potrebbe ritornarti molto utile se a breve hai deciso di andare sulle neve.

Attenzione all’errore che commettiamo tutti sulla neve

In nuovo anno è iniziato da un mese e questo è il momento perfetto per andare sulla nove. Moltissimi italiani decidono di fare una settimana mentre altri solamente qualche fine settimana oppure una gita giornaliera. Ovviamente, in montagna e con la neve ci sono alcuni sport che vengono praticati come lo sci, lo snowboard, slittino, ciaspole ma c’è anche chi preferisce semplicemente prendere il sole.

Il problema che tutti sottovalutiamo però è l’effetto del sole sugli occhi. I paesaggi innevati, infatti, riflettono fino all’80% delle radiazioni ultraviolette. Parliamo di ben quattro volte più del mare. Ecco quindi che dobbiamo assolutamente avere un occhi di riguardo, scusate il giro di parole, sugli occhi. Ci sono alcuni consigli che è bene mettere in pratica anche con un gita giornaliera.

Come primo punto ti diciamo di indossare sempre gli occhiali da neve, anche se non andiamo a sciare. In questo modo possiamo proteggere gli occhi ma devono essere realizzati con ottimi materiali ed ovviamente riportare il marchio CE. Ricordiamoci poi che è molto importante mettere la protezione solare anche sulle palpebre.

Molto spesso non lo facciamo e ci scottiamo proprio in questo punto molto delicato per la nostra vista. Ricordiamoci, poi che bisogna applicarla, anche dopo alcune ore, se il cielo è nuvoloso perché i raggi passano ugualmente. Portiamo poi un cappello o una visiera, in questo modo, mentre ci rilassiamo continuiamo a proteggere per bene i nostri occhi.

Ultimo consiglio, molto importante, cerchiamo di non guardare il sole in modo fisso, perché questo potrebbe causarci dei danni alla retina. Quindi, adesso che conosci tutti questi consigli prestaci massima attenzione la prossima volta che andrai sulla neve con la famiglia, che sia per una giornata toccata e fuga o per una settimana intera!