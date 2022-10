Settimana Nazionale della Protezione Civile, la Sede Operativa dei Vigili del Fuoco di Gaeta apre le porte a scuole e cittadini

Porte aperte a scuole e cittadini nelle Sedi Operative dei Vigili del Fuoco. In concomitanza della 4ª edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che si svolgerà dal 10 al 16 ottobre, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile intende promuovere iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della prevenzione e auto protezione per eventi avversi, tramite la programmazione di un’iniziativa che consenta ad alunni e cittadini di accedere alle sedi operative territoriali del Corpo, con lo scopo di far conoscere e comprenderne i compiti istituzionali.

Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, saranno disponibili la Sede Centrale di Latina, in Piazza Carturan 1, nelle date 10-12-14 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00; e il Distaccamento VVF di Gaeta, in Via Lungomare Giovanni Caboto 136, nelle date 11-13 ottobre 2022, dalle 9:00 alle 12:00.

Obiettivo della Settimana, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre, è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.