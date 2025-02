Sgrassare piatti e stoviglie diventa un gioco da ragazzi: merito di questo scarto buttato da sempre nell’immondizia

Vuoi risparmiare e al tempo stesso pulire tutto alla perfezione? Ecco che cosa devi utilizzare che prima buttavi sempre! Non crederai ai tuoi occhi.

Capita molto spesso che dobbiamo lavare i piatti che che bisogna sgrassarli perché si è accumulato del grasso oppure abbiamo fatto una cena con gli amici e lasciato le stoviglie sul lavandino. Il giorno dopo c’è un lavoro maggiore ovviamente da fare. Ma noi oggi ti vogliamo svelare un piccolo trucco che amerai.

Si perché per sgrassare i piatti e le pentole possiamo utilizzare qualcosa che solitamente gettavi via. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Altro che scarto, ecco con cosa sgrassare i piatti

In casa utilizziamo mille prodotti chimici che hanno ovviamente un costo per avere le nostre care stoviglie belle pulite e senza tracce di grasso. Molto spesso però il risultato finale non ci soddisfa. Noi oggi ti vogliamo indicare qualcosa che solitamente gettiamo nella spazzatura che invece ci può dare veramente una mano.

Di che cosa parliamo? Delle bustine del tè. Si hai letto bene. Hanno delle ottime capacità per il nostro sistema immunitario e ci aiutano anche a rilassarci quando ci occorre. Insomma bere una bella tazza di tè quando fa freddo è qualcosa di super confortevole. I filtri, per chi non lo sapesso sono realizzati in plastica alimentare o in seta.

Ma adesso ti starai chiedendo come ci possono aiutare a sgrassare le pentole ed i piatti vero? In modo super facile, mettiamo un paio di bustine che abbiamo utilizzato per bere il tè in acqua calda e mettiamo dentro i nostri piatti da lavare. Attendiamo una decina di minuti ed iniziamo a pulire il tutto. Il grasso, anche quello più ostinato sarà solamente un lontano ricordo.

Ti sveliamo anche un altro utilizzo incredibile, ovvero possiamo eliminare i cattivi odori nel cestino della spazzatura. In che modo lo facciamo? Apriamo la bustina del te e versiamoci le foglie all’interno. Un altro metodo incredibile è mettere la bustina del frigorifero e lei assorbirà tutti gli odori forti come quelli del formaggio.

Insomma quello che credevi essere uno scarto sono invece una fonte di utilizza alternativi incredibile che ci permette di risparmiare e di aiutare anche l’ambiente, non male vero? Da questo momento in poi prendere un bel te caldo ci fare ancora più piacere e ricorda che non devi esagerare con lo zucchero o il miele per dolcificarlo!