Shein, perché l’importo ricevuto è inferiore all’importo del rimborso? I 4 motivi

Hai fatto un ordine sul noto sito ma i soldi che ti sono stati rimborsati non sono quelli pagati? Ecco i motivi, devi controllare con attenzione.

In questo momento, o meglio da qualche tempo, la fast fashion è qualcosa con il quale dobbiamo fare i conti tutti noi. Oggi ti vogliamo parlare del sito Shein e di come mai in alcuni casi l’importo che riceviamo per il rimborso di un prodotto non è lo stesso che abbiamo pagato. Ci sono alcune spiegazioni che è giusto sapere.

Quindi non ti arrabbiare troppo e cerca di capire se il tuo caso rientra in una di queste quattro motivazioni. Non ci dilunghiamo oltre ed andiamo al succo delle motivazioni dato che parliamo di soldi.

Il rimborso non è l’importo pagato, ecco il perché

Negli ultimi anni i siti on line che vendono praticamente tutto a prezzi stracciati sono tantissimi, uno dei più conosciuti è sicuramente Shein. Ma come mai se acquisto dei prodotti e poi devo chiedere il reso per qualche motivo non ricevo la stessa cifra che ho pagato? Ci sono ben quattro motivazioni che è giusto conoscere.

Come prima cosa puoi scegliere di richiedere il rimborso con lo stesso metodo con il quale hai fatto il pagamento oppure sul conto Shein. Se in passato hai fatto dei resi e in quest’ultimo non lo hai scelto viene indicato come rimborso quello utilizzato con maggiore frequenza. Per quanto riguarda la tempistica del rimborso ci sono varie indicazioni.

Se hai pagato con una carta regalo nel giro di 24 ore hai il rimborso, stessa cosa se chiedi di mettere i soldi sul tuo conto Shein. Scegliendo il rimborso sul conto Paypal o sulla carta di credito ci voglio da 1 a 5 giorni lavorativi, riceverai sempre una email che conferma il rimborso effettuato, quindi controlla bene nella tua posta.

Ma come mai in alcuni casi l’importo che ricevo è diverso da quello pagato? I motivi sono ben quattro. In un primo caso la tua banca applica delle commissioni, di conseguenza riceverai meno soldi di quelli spesi. Secondo motivo, il tasso di cambio è diminuito o aumentato in base a quando hai fatto la transazione.

Hai pagato a rate? Le spese della rata vengono detratte dall’importo. Ultimo ma non meno importante, il rimborso si riferisce al prezzo pagato e non a quello in vendita. Quindi potresti aver fatto un ottimo affare e al momento il tuo articolo ha un costo maggiore ma ti verrà rimborsato quanto hai speso tu realmente.

Quindi, adesso che conosci tutte le possibili motivazioni cerca di capire bene, se ti è successo in quale motivazione rientri altrimenti non esitare a contattare il loro servizio clienti per maggiori delucidazioni!