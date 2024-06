Si introducono nel supermercato e smurano la cassaforte, bottino 20mila euro

Questa notte a Sonnino (LT), i Carabinieri della locale Stazione e personale del dipendente N.O.R. – Aliquota Operativa, sono intervenuti su richiesta della Centrale Operativa poiché tre uomini a volto coperto, previa effrazione della grata in ferro e della porta d’ingresso principale, hanno perpetrato un furto all’ interno di un supermercato.

Nella circostanza gli ignoti hanno asportato la cassaforte contenente la somma contante di euro 20.000 circa. Per commettere il reato, i predetti hanno utilizzato un furgone per smurare la cassaforte per poi portarla via con lo stesso mezzo: il veicolo in questione risulta rubato nella decorsa notte a Roma.

Per la fuga, i malviventi, hanno utilizzato altre due autovetture di cui una è certa essere anch’essa asportata la scorsa notte a Roma. coperto da assicurazione. indagini in corso attraverso l’analisi dei vari sistemi di videosorveglianza presenti.