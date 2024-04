Si introducono nella scuola e danneggiano i dipinti degli alunni. Indagini dei Carabinieri

Nel Comune di S. Felice Circeo, durante l’ultimo fine settimana, ignoti dopo aver avuto accesso all’Istituto scolastico Scuola Media “Leonardo Da Vinci” di Via G. Rossi snc, hanno danneggiato la porta del laboratorio d’arte ed alcuni dipinti su tela che erano stati prodotti dagli alunni del citato plesso scolastico. Sono in corso attive indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di S. Felice Circeo per risalire agli autori del danneggiamento.