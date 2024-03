Si perdono durante un’escursione, localizzati e salvati padre e figlia

Nella mattinata del 24 marzo c.a. in Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, ricevevano una chiamata d’aiuto da parte di cittadina classe 70 residente a Terracina (LT) in quanto il coniuge convivente, cittadino classe 72 in compagnia di suo padre, cittadino classe 43, si erano dispersi in una zona boschiva a Terracina mentre praticavano un’escursione naturalistica.

Sul posto giungevano i militari della locale Stazione, coadiuvati dai Carabinieri Forestali di Fondi (LT) e dai Vigili del Fuoco di Terracinache, dopo aver richiesto l’ausilio di un elicottero, li localizzavano e li recuperavano poco dopo.

I predetti, che versavano in buone condizioni di salute, hanno fatto rientro presso le rispettive abitazioni.