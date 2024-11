Si può lasciare il bucato per tante ore in lavatrice dopo il lavaggio?

Spesso può capitare di lasciare il bucato in lavatrice per diverse ore dopo il lavaggio: che cosa bisogna fare in questi casi?

Nella vita di tutti i giorni a causa della fretta e dei numerosi impegni può capitare di lasciare il bucato in lavatrice anche al termine del lavaggio. In alcuni casi si tratta di una semplice dimenticanza a cui si pone rimedio nel giro di poco tempo. In altri invece, i panni bagnati restano anche tutto il giorno nel cestello, in attesa che qualcuno torni a casa per stenderli.

Quando capitano simili situazioni il risultato è che i vestiti appena lavati puzzino di nuovo di umidità e muffa. Pertanto, potrebbe rendersi necessario rilavare tutto. Ma per quante ore si può lasciare il bucato pulito in lavatrice senza rischiare di andare incontro a spiacevoli conseguenze?

Per quanto tempo si può lasciare il bucato bagnato in lavatrice

Non è raro che a causa di una dimenticanza o un contrattempo si lasci il bucato bagnato in lavatrice al termine del lavaggio. Come sappiamo, un simile gesto può avere delle sgradevoli conseguenze dal momento che i panni puliti cominceranno di nuovo a puzzare di umido e muffa, mentre nel cestello dell’elettrodomestico prolifereranno germi e batteri.

Ma quante ore in effetti i vestiti puliti possono rimanere in lavatrice prima di essere stesi senza rischiare di andare incontro a brutte sorprese? In linea di massima fino a due ore non dovrebbero esserci particolari problemi. Purché l’elettrodomestico sia ben igienizzato. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che oltre questo lasso di tempo il bucato debba riempirsi di germi e batteri.

Per essere sicuri che i panni non siano stati ‘contaminati’ bisognerebbe sempre fare la ‘prova dell’odore’. Ovvero si dovrebbe annusare l’aroma che emanano. Se si avverte odore di muffa, allora vuol dire che germi e batteri hanno già intaccato i nostri vestiti. In caso contrario non abbiamo nulla da temere per la salute.

Ma torniamo ora all’eventualità in cui il bucato odori di umido. In questo caso, per evitare che eventuali spore di muffa entrino in contatto con noi, è buona norma non stenderlo subito, ma adottare alcune precauzioni. Qualora si possieda l’asciugatrice si può utilizzare questo elettrodomestico per l’asciugatura. Così facendo, si andranno ad eliminare tutti i germi e i batteri dai panni. Altrimenti, si dovranno scuotere i capi ben bene o fare un nuovo risciacquo in lavatrice.

Se anche dopo questi accorgimenti i panni odorano ancora di muffa non ti resterà che rilavarli da capo, aggiungendo una tazza di aceto bianco o un detersivo igienizzante. Se necessario, non esitare a ripetere l’operazione un’altra volta.

Ovviamente, per evitare simili problematiche, è bene ricordarsi di igienizzare la lavatrice regolarmente. Se sai in anticipo di non avere il tempo per stendere, non dimenticarti almeno di lasciare aperto l’oblò o, meglio ancora, di trasferire i panni in una cesta così da facilitare il ricircolo dell’aria.