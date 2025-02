Si può usare il detersivo per i piatti per la lavastoviglie? Prima di provarci c’è una cosa che devi sapere

Detersivo per i piatti: si può usare anche per la lavastoviglie? Prima di provarci devi assolutamente sapere una cosa.

Immagina di essere a casa alle prese con le faccende domestiche. Stai caricando la lavastoviglie con i piatti, i bicchieri e le posate da lavare quando ti accorgi di aver finito l’apposito detersivo o le pastiglie. Decisamente un bel problema!

La soluzione migliore in questi casi, sarebbe sospendere tutte le attività ed andare a comprare il detergente mancante, oppure lavare semplicemente i piatti a mano. Se, però, non hai voglia né tempo per nessuna di queste opzioni, può essere che ti venga in mente di versare nello scomparto del detersivo della lavastoviglie del normale detergente per i piatti. Ebbene, prima di compiere questo gesto dovresti assolutamente sapere una cosa.

Si può usare il detersivo per i piatti per la lavastoviglie? Ecco la risposta definitiva

Di sicuro anche tu ti sarai chiesto almeno una volta nella vita se puoi usare il detersivo liquido per i piatti anche per la lavastoviglie nel caso in cui tu abbia finito tutti gli appositi detergenti. Ebbene, a tal proposito ti interesserà sapere che effettuare questa sostituzione apparentemente insignificante può causare in realtà diversi problemi.

Andando ad usare il normale detersivo per i piatti, si potrebbero cominciare ad avvertire degli strani rumori provenire dall’elettrodomestico. Il segnale, quindi, che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Addirittura la lavastoviglie potrebbe in qualche caso bloccarsi del tutto o potrebbe fuori uscire della schiuma.

Per cercare di risolvere subito il problema occorre staccare prontamente l’elettrodomestico dalla presa di corrente ed andare a tamponare la schiuma con della carta assorbente. Dopodiché, bisogna andare a pulire l’intero sistema che, in qualche caso, potrebbe richiedere l’intervento di un tecnico. Difatti, potrebbe essersi intasata la pompa.

In simili situazioni è consigliato attendere almeno un’ora prima di far ripartire l’elettrodomestico, in modo da dare il tempo alla schiuma di sciogliersi. Se si è fortunati, a questo punto il problema dovrebbe essersi risolto da solo. Altrimenti, potrebbe rendersi necessario svuotare manualmente il filtro. Un’operazione piuttosto complicata da svolgere in autonomia e che potrebbe pertanto richiedere l’intervento di un professionista, al fine di evitare di causare ulteriori danni.

In conclusione, utilizzare il detersivo per i piatti per la lavastoviglie è una pessima idea, che può causare diverse problematiche, alcune delle quali pure costose. Nella peggiore delle ipotesi, oltre a dover pagare il tecnico, potrebbe infatti capitare anche di dover sostituire la lavastoviglie.