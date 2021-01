Signora del Vento, Mitrano in esclusiva a RSI 103e5: “L’ultima parola ancora non è detta”

Il veliero dell’Istituto Caboto risulterebbe “venduto” per 50 mila euro ad un imprenditore veneziano, unico offerente. Ma ci sarebbe ancora margine per un intervento in extremis, direzione Gaeta. Così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, nell’intervista rilasciata in esclusiva a Radio Show Italia 103e5: “Sono convinto che se si facessero avanti delle entità, ci sarebbe il margine per riportare la Signora del Vento nei nostri territori. Secondo me è una possibilità ancora concreta. Il Comune non starebbe a guardare, sosterrebbe l’operazione”.

“Ci fu una sfilata di politici dopo l’evento (il danneggiamento provocato dalla mareggiata di novembre 2019 ndr), adesso non parla più nessuno ed è un dispiacere… Le passerelle non fanno bene, bisogna trovare le soluzioni. Io all’epoca capii che era difficile salvare l’imbarcazione. Se ci fosse stata davvero una cordata locale, il Comune poteva essere un partner di sostegno all’iniziativa”.

“Ma l’ultima parola ancora non è detta. Se ci sarà un partnerariato da parte di imprese private, oppure Camera di Commercio, Consorzio Industriale Sudpontino, magari tutti insieme potremmo fare qualcosa. La Signora del Vento è un patrimonio non solo di Gaeta, ma dell’Italia intera”.