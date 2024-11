Sinner, addio al sogno: notizia sconcertante in queste ore

Arriva una notizia sconcertante che riguarda Jannik Sinner e che ha sconvolto i suoi tifosi proprio in queste ore: un sogno che svanisce

Il campione altoatesino si sta preparando al meglio per le ATP Finals di Torino, dopo aver saltato il Master 1000 di Parigi-Bercy. Ci sarà a seguire anche l’impegno in Coppa Davis per difendere a Malaga quanto ottenuto lo scorso anno.

Jannik Sinner non ha preso parte all’ultimo appuntamento con un Master 1000 in questa stagione, ovvero Parigi-Bercy, per un problema intestinale che lo ha costretto a fermarsi. Troppo alto il rischio di perdere lo stato di forma in questo finale di 2024 ricchissimo di appuntamenti importanti. Prima le Nitto ATP Finals di Torino, in cui Jannik ha sfiorato il successo lo scorso anno e poi la Coppa Davis a Malaga. Nel 2023 fu Djokovic l’ago della bilancia, vincitore nel torneo dei maestri e battuto con la propria nazionale nel torneo a squadre più famoso della storia.

Per Sinner è già sicuro il posto da numero uno del mondo sino al termine di questa stagione, un’ottima iniezione di fiducia anche in vista del prosieguo della sua carriera. Nessuno, nemmeno Alcaraz (scavalcato in questo momento da Zverev) può più prenderlo e per questo c’è già motivo per festeggiare. Ovviamente nessun italiano prima di lui era arrivato a questo livello e adesso i paragoni con i grandissimi del tennis si sprecano.

Per Jannik Sinner sfuma un record di Federer: c’è davvero poco da fare

Dario Puppo, telecronista di Eurosport e grande esperto di tennis, ha parlato durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, di un record che Sinner insegue.

Nello specifico Jannik Sinner è numero 1 del mondo da 22 settimane e sogna di poter raggiungere il record (squalifica permettendo) di Roger Federer, in cima alla graduatoria per ben 237 settimane consecutive.

Puppo spiega: “Non credo accadrà, lo escludo, con tutto il bene che voglio a Sinner. Magari i tre anni di Connors”. Poi aggiunge: “Se Sinner dovesse vincere da imbattuto le ATP Finals potrebbe arrivare ad avere un vantaggio di 4000 punti anche su Zverev. Con un margine del genere sarebbe duro da riprendere”.

Intanto a Torino Sinner si prenderà la coppa come numero 1 del mondo per questo 2024. Di certo un bel modo per chiudere l’anno.