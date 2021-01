Sito di stoccaggio inerti: se ne parla in Consiglio comunale a Fondi

By

Nuova seduta del Consiglio comunale martedì 2 febbraio a Fondi.

L’appuntamento per gli addetti ai lavori è per le 17:00 presso la sala consiliare “Luigi Einaudi”. Cittadini e operatori dell’informazione potranno seguire il dibattito e le votazioni in streaming, sulle pagine Facebook del Comune di Fondi e di Radio Antenna Musica 92,200.

Quest’ultima emittente trasmetterà i lavori anche in diretta radiofonica.

Tre i punti all’ordine del giorno:

Contrarietà del Comune di Fondi ad accogliere un sito di stoccaggio di inerti in via Pantanello; Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Fondi e Monte San Biagio – prosecuzione; Mozione per aderire all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi”

Quanto al primo punto all’ordine del giorno, l’amministrazione comunale ha già espresso la sua contrarietà, per una serie di motivazioni tecniche e politiche, in una dettagliata nota stampa ed in una lettera inviata al presidente della Provincia Carlo Medici.

La questione è poi stata trattata in commissione Ambiente lo scorso martedì. Il 2 febbraio la posizione di maggioranza e minoranza sarà ufficializzata e istituzionalizzata con una delibera di Consiglio.

Il presidente della Pubblica Assise Giulio Mastrobattista ricorda agli addetti ai lavori che per accedere all’aula consiliare dovranno utilizzare l’ingresso principale del Comune ed effettuare la misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner.