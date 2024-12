Sky, regalo di fine anno: arriva la serie più attesa, disponibile dal 30 Dicembre

Da domani avremmo modo di vedere una serie super attesa, ecco di quale parliamo e tutte le informazioni in merito! Manca davvero pochissimo.

La piattaforma di Sky riesce sempre a sorprendere i suoi abbonati e nella giornata del 30 dicembre riesce a fare un ultimo regalo per il 2024, davvero molto gradito ed attesa da tempo. Scopriamo insieme di quale serie televisiva si parla e siamo certi che rimarrete senza parole nel momento in cui leggerete il titolo.

Nel corso degli anni ha riscosso un successo davvero planetario. Andiamo a scoprire nel dettaglio a che ora e qualche anticipazione per quello che potremmo vedere con i nuovi appuntamenti.

Una serie tanto attesa quanto amata, eccola!

Finalmente sta arrivando in Italia una serie che prende ispirazione da un vero e proprio cult, stiamo parlando dello spin-off per quanto The Walking Dad. Nei mesi scorsi abbiamo potuto assistere sul canale 111 di Sky ad una sorta di maratona per quanto riguarda la serie dove sono andate in onda, per oltre un mese, tutte le undici stagioni.

Ma come si chiama il programma che inizia da domani? The Walking Dead: The Ones Who Live. In questa serie vedremo la relazione tra l’ex sceriffo Rick Grimes e Michonne dove verrà svelato per la prima volta che cosa è accaduto tra di loro. Una storia d’amore davvero epica e particolare. L’amore è finito ma riescono a combattere insieme in questo mondo completamente devastato dagli eventi.

Per chi non lo sapesse, questo che inizia domani non è l’unico spin-off della serie, a breve sia su NOW che su Sky vedremo he Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City. Una sorta di serie che tocca anche i risvolti psicologici per chi deve lottare per la sopravvivenza. Nello specifico vedremo, sempre Rick Grimes fronteggiare dei pericoli completamente inaspettati.

Un mondo dove tutto è in discussione e sembra che quello che è umano muore mentre il resto sopravvive. Mentre per quanto riguarda il terzo spin-off, dopo la morte, o meglio presunta, di Rick, avvenuta per l’esplosione di un ponte, la sua compagna continua a cercalo perché non crede sia realmente successo.

La donna, dopo un lungo girovagare lo ritrova nelle periferia militarizzata di Philadelphia. I due possono finalmente unirsi di nuovo ma devono mettere a dura prova il loro amore combattendo contro tutto e tutti in un mondo dove la libertà ha un prezzo sempre estremamente caro. Quindi, per il momento, non ci resta che sintonizzarci da domani con il primo spin-off per quanto riguarda la serie più amata di sempre sui zombi.