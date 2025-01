Smetti di comprare tutti quei prodotti costosi: per una skincare efficace prova questo

Comprare tanti prodotti costosi non è necessario per una skincare efficace: basta fare questo.

Nella nostra beauty routine non può certamente mancare la skincare. Prendersi cura delle pelle è fondamentale non solo a livello estetico, ma anche per la salute: in questo modo ci proteggiamo dagli effetti dell’inquinamento e degli agenti chimici andando anche a prevenire l’invecchiamento della pelle, che si manterrà più elastica oltre che sana. Per ottenere buoni risultati, però, non è necessario spendere i propri soldi in prodotti costosi.

Tra latte detergente, acqua micellare, maschere, sieri, tonici e scrub, finiamo col riempire i nostri beauty case e gli scaffali dei mobili in bagno con prodotti che in certi casi lasciamo a metà. La curiosità può spingerci a fare acquisti che potrebbero rivelarsi non adatti alle nostre esigenze. Inoltre, l’uso smodato dei più disparati prodotti per pelle potrebbe non avere gli esiti sperati e peggiorare solamente la situazione.

Sappiamo quanto sia importante struccarsi e pulire il viso rimuovendo il trucco indossato nel corso della giornata. Allo stesso modo, la pelle deve essere idrata e protetta dai raggi del sole. Eppure, per avere un risultato efficace in fatto di skincare, non servono troppi prodotti: un trend nato in Corea ne è la prova.

Per una pelle sana non servono tanti prodotti costosi: così la skincare diventa semplice ed efficace

Con il termine skip-care si fa riferimento ad una tendenza innovativa nel mondo beauty. Possiamo dire che si basa su un insegnamento simile a quanto professato dall’esperta di riordino Marie Kondo (celebre per il metodo KonMari): la parola chiave è essenzialità e, per ottenere i risultati desiderati, è necessario liberarsi da tutto ciò che è superfluo.

“Skip” significa “saltare”, per l’appunto, e il trend prevede proprio l’eliminazione dei passaggi di skincare che non sono necessari concentrandosi su quelle che sono le effettive esigenze della nostra pelle. Con la skip-care la routine di bellezza diventa più veloce e semplice: l’unica regola da rispettare riguarda la pulizia e l’idratazione.

La tendenza prevede di usare pochi prodotti focalizzandosi sulla loro qualità. Non è necessario accumulare sieri, tonici e quant’altro per il benessere della nostra pelle: la tecnica del layering – che consiste nell’applicare i prodotti sul proprio viso stratificandoli – si fa obsoleta, a favore dell’uso di prodotti multifunzionali in grado di pulire la pelle e mantenerla idratata.

La beauty routine ideale predilige creme o sieri a base di acido ialuronico e vitamine (in particolare A,E e C), insieme a sostanze antiossidanti. Il filtro solare e protettivo non deve mancare ed è da applicare al mattino, con una crema contenente vitamina C. La sera invece si consiglia di utilizzare prodotti con vitamina A, ideale per il rinnovamento della pelle.