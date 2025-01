Smetti subito di stendere i vestiti sui termosifoni: i danni causati ogni volta che l’hai fatto

Fai molta attenzione a questa pratica ricorrente è importantissimo per te e per la tua famiglia. Ecco il motivo che devi conoscere.

In inverno è molto difficile far asciugare i panni perché piove oppure è molto umido e di conseguenza ci vogliono giorni prima di poterli togliere dallo stendino. Capita, quindi, molto spesso, che li mettiamo sopra il termosifone per farli asciugare prima ma questo è super sconsigliato per alcuni motivi.

Noi oggi ti vogliamo far conoscere quali sono e siamo assolutamente certi che andrai a levare immediatamente i panni che hai sul termosifone. Quindi iniziamo a capire come mai.

Panni sul termosifone addio!

Durante il periodo invernale fare il bucato senza l’asciugatrice in casa può risultare molto difficile. Ecco quindi che iniziamo a stendere i panni sopra i termosifoni sperando che con il loro calore si asciughino velocemente. Ma questa pratica comune ha dei risvolti non positivi sia per il nostro portafoglio che per la nostra salute.

Il primo motivo riguarda il calore. Se noi mettiamo dei panni bagnati sopra il termosifone non verrà rilasciata l’aria calda in modo corretto riducendo il riscaldamento di casa. Passando poi per il fattore salute, dai vestiti si diffonde l’umidità che può avere alcuni effetti negativi. Quali? La possibile muffa sulle pareti, oppure problemi respiratori e di allergie.

In alcuni casi limite può anche danneggiare il nostro impianto di riscaldamento. L’umidità, infatti può accumularsi sul termosifone creando della ruggine. Per quanto riguarda i vestiti, poi, messi a stretto contatto con alte temperature può far nascere dei problemi con il coloro. Ma come possiamo velocizzare l’asciugatura dei nostri capi?

Possiamo stendere tutto sullo stendino e poi posizionarlo a 30/40 cm dal termosifone, in questo modo l’aria calda favorisce l’asciugatura ma non danneggia i capi o i nostro caloriferi. Ricordiamoci anche che è consigliato avere un deumidificatore. Questo prodotto assorbe l’umidità dei vestiti bagnati e rilascia aria calda e secca.

Ovviamente i tempi sono lunghi. Quindi adesso che conosci i consigli su come far asciugare prima i panni ed i relativi danni che possono causare al nostro portafoglio e alla salute è giunto il momento di intervenire. Non continuare a mettere i panni sul termosifone da bagnati, deve avere solamente un po’ di pazienza ed i tuoi capi saranno asciutti.

Ricordati poi di mettere sempre la centrifuga quando lavi i panni, in questo modo non saranno eccessivamente bagnati e si ridurranno anche i tempi per asciugare.