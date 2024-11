Sole a catinelle, com’è oggi il piccolo Nicolò: del tutto irriconoscibile

Tutti se lo ricordano come Nicolò, saggio figlio di Checco Zalone nel film Sole a catinelle: ecco com’è diventato

Sono passati tanti anni, e Robert Dancs, il bimbo che nel 2013 partecipò nei panni di Nicolò al terzo film da protagonista di Checco Zalone, è ormai un uomo: ha ventitré anni. Sole a catinelle rappresentò il suo esordio nel mondo del cinema. E in tanti applaudirono al suo lavoro.

Anche se la critica bollò pure questo film di Zalone, per la regia di Gennaro Nunziante, come l’ennesima pellicola trash o un one-man-show travestito da narrazione, il pubblico ha palesemente apprezzato: Sole a catinelle, con i suoi 50 milioni di incassi, è il terzo film più visto mai prodotto in Italia. E il merito è anche di Robert, che in quel film riesce a farsi spalla perfetta per Zalone.

Robert Dancs è nato nel 2002 a Sarnico, in provincia di Bergamo, da una famiglia di origini rumene, e ha cominciato a lavorare da giovanissimo come modello bambino. Leggenda vuole che abbia partecipato al casting per il film di Zalone per casa: aveva accompagnato la sorella maggiore Natalia a un provino a Roma. Notato dal regista Gennaro Nunziante, è stato scelto per interpretare Nicolò Zalone, il co-protagonista della pellicola.

Nicolò di Sole a catinelle: com’è cambiato

Nel film, Nicolò è un bambino di dieci anni, dall’animo sensibile e già saggio. Educato e intelligente, è il contraltare dello sguaiato e superficiale papà. Il film racconta appunto l’evoluzione del rapporto fra genitore e figlio. Da figlio deluso, dopo un’avventurosa vacanza insieme al padre, Nicolò si scopre fiero del genitore e a lui affezionatissimo.

Dopo quel film, il giovane attore è stato premiato al Giffoni Experience come explosive talent award 2014. Poi, però, per Robert ha partecipato solo al film Fuoriclasse 3, nel 2014. Dopodiché è sparito dal mondo dello spettacolo. Solo nel 2018 è comparso in una pubblicità della Disney. Oggi è ancora collegato a un’agenzia di spettacolo, promuovendosi come attore, ma di fatto vive lontano dal cinema.

Spulciando i suoi social, ci si accorge che è un ragazzo sportivo, amante del nuovo e dell’equitazione. E che tutti i suoi follower non mancano di ricordarlo nei panni di Nicolò. Robert mostra un fisico atletico: è diventato bello grosso e molto affascinante. Gli occhi, però, sono gli stessi che s’illuminavano alle battute di Zalone nel film. Per chi volesse rivedere com’era, Sole a catinelle verrà trasmesso il 13 novembre su Italia 1.