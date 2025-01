Sono avanzati dei salumi e non vuoi sprecare cibo e soldi? Ecco come puoi fare per averli come appena comprati.

Con le festività tutti noi abbiamo esagerato nel comprare i salumi, confessiamolo. Noi oggi ti sveliamo come conservarli nel modo migliore. Dureranno a lungo!

Nel periodo natalizio si tende a comprare qualche cosa in più quando facciamo la spesa, se possiamo a tutti piace l’abbondanza. E che cosa avanza solitamente? Gli affettati. Ne compriamo un quantitativo credendo che vada bene ma poi restano con noi per un paio di giorni dopo la fine delle feste. Il problema è che possono rovinarsi.

Ma questo accadeva fino a pochi giorni addietro, da oggi non avrai problemi! I tuoi salumi resteranno buonissimi e non dovrai buttarli via. Ecco svelato il segreto che aiuta anche il tuo portafoglio oltre a non sprecare.

Salumi buoni come appena affettati? Assolutamente si

Iniziamo dicendo che i salumi sono buonissimi e per questo motivo non mancano mai nelle tavolate con tante persone e poi piacciono a tutti! Impossibile dire che a qualcuno non piacciono. Unico neo si deteriorano facilmente. Possiamo acquistarli in tanti modi, interi, a fette, a tranci o in vaschetta.

Ma come possiamo conservarli nel modo migliore da non far perdere il loro sapore? Iniziamo con i salumi affettati al banco o quelli che si trovano nelle vaschette. Ovviamente devono essere conservati in frigorifero e durano circa 5 giorni da quando li abbiamo comprati. Per quanto riguarda quelli confezionati leggiamo la data di scadenza sul retro.

Una volta aperti, però durano un paio di giorni. Passiamo ai salumi a pezzi grandi, solitamente troviamo lo speck o un salame dove manca una parte dell’estremità. Anche in questo caso vanno conservati in frigorifero. Abbiamo un prosciutto intero? Ovviamente non si conserva in frigorifero ma in una cantina con una temperatura compresa tra i 15 e i 20 gradi.

Quando li serviamo in tavola non lasciamoli oltre l’ora fuori dal frigorifero perché si potrebbero seccare e diventare più scuri. Se li devi portare al lavoro mettili in frigorifero una volta che sei arrivato. Ti sei portato il panino con il prosciutto? Avvolgilo in un tovagliolo e poi nella stagnola, l’importante è che lo mangia nell’arco della giornata.

Se ci avanzano tanti salumi mettili nei contenitori ermetici. In questo modo dureranno molto di più. Ottima soluzione è anche la pellicola trasparente, in questo caso per i cubetti di prosciutto, mortadella sono perfetti. Si evita che si irrancidisca. Li hai fatti mettere sottovuoto? Perfetto in questo modo durano dai 2/6 mesi se restano chiusi ma una volta aperti sempre entro 5/6 giorni vanno consumati.

Ma possiamo congelare i nostri amati salumi che sono avanzati? Solitamente il ghiaccio altera alcune caratteristiche, in modo particolare le parti grasse, rendendo, in alcuni casi, meno piacevole il risultato finale. Se proprio devi farlo evita i prodotti grassi e scegli solamente le parti intere, non a fettine mettendole sottovuoto.

In questo caso durano un paio di mesi. Ricorda che una volta scongelati poi non devono assolutamente essere ricongelarli. Adesso che conosci tutti questi consigli non avrai problemi con i salumi avanzati.