Sono i 4 errori che quasi tutti facciamo e provocano l’aumento delle rughe

Fai molta attenzione perché commettendo questi errori le rughe arrivano prima. Scopriamo di che cosa stiamo parlando. Sono 4 consigli facili.

Il nostro viso è un bigliettino da visita al quale teniamo particolarmente. A nessuno di noi piace mostrarsi con rughe o occhiaie. Queste problematiche possono avere una parte di genetica ma molto fanno anche dei piccoli errori che commettiamo ogni giorno senza che ci accorgiamo di nulla. Ma di quali parliamo?

Scopriamoli insieme ed iniziamo già da oggi a cambiare il nostro modo di fare. In poco tempo vedrai un netto miglioramento delle rughe d’espressione. Provare per credere!

Rughe, i consigli per evitare che aumentino

Sul nostro bel viso le tanto odiate rughe possono comparire non solamente per un fattore di invecchiamento ma anche per vari motivi. I principali sono ben quattro. Come il mancato utilizzo di creme, oppure un utilizzo eccessivo dello smatphone, una alimentazione sbagliata o una eccessiva esposizione ai raggi solari.

Mantenere la pelle del viso idratata è molto importante perché, oltre ad evitare che si secchi, con le creme giuste possiamo allontanare anche la comparsa di rughe e solchi profondi sulla pelle. Ecco quindi che possiamo intervenire per cercare di allontanare la comparsa delle rughe con alcuni piccoli accorgimenti.

Partiamo dall’idratazione. Prima di comprare un prodotto per la skincare vediamo quali esigenza ha la nostra pelle. Se necessita di idratazione, oppure di essere coccolata perché molto sensibile. Ricordiamoci poi che bisognerebbe iniziare da giovani a mettere la crema per evitare problematiche profonde.

I dermatologi, infatti, consigliano di iniziare con la crema anti-rughe all’età di 25 anni, arrivando ad un massimo di 30. In questo lasso di tempo iniziano a comparire le prime rughe. Ovviamente la tua crema non deve essere per pelli mature ma consigliata in base alla tua fascia di età. Ottimi alleati sono anche le maschere viso e la ginnastica facciale.

Ricordiamoci poi che è sempre consigliato non utilizzare prodotti troppo aggressivi per la pelle, quindi leggiamo sempre le etichette e preferiamo prodotti green. Per quanto riguarda la protezione solare non deve essere utilizzata solamente d’inverno ma tutto l’anno. Va benissimo anche sotto al trucco.

Solamente in questo modo ci possiamo difendere dai raggi UVA e UVB. Mangiare sano è molto importante e questo aiuta non solamente la pelle del viso ma tutto il nostro organismo, quindi cerca di avere una alimentazione varia e completa. Cerca poi di non esagerare con l’utilizzo dello smartphone per evitare problemi alla pelle del viso e del collo, creandogli stress.

Utilizza prodotti a base di acido ialuronico per aumentare l’elasticità della pelle. Adesso che conosci tutti questi consiglia siamo assolutamente certi che mettendoli in pratica vedrai una riduzione delle rughe del viso.