Sono i paesi più incontaminati al mondo, ma anche i meno visitati: paradisi da vedere

Scopriamo insieme alcune mete incredibili che potremmo prendere in considerazione per un prossimo viaggio. Dei posti particolari ma molto belli.

A chi non piacerebbe partire per un viaggio, vicino o lontano, in un posto dove ci si trova ancora immersi nella natura senza avere a che fare con la tecnologia? La risposta lo sappiamo è molto positiva. Ecco noi oggi vogliamo parlarti proprio di alcuni di questi luoghi che potresti visitare.

Il prossimo anno la nostra meta per le vacanze potrebbe essere particolare ma assolutamente bellissima che riempia il cuore di amore e gioia per quello che vediamo. Ti abbiamo incuriosito e vuoi sapere dove si trovano questi posti incredibili? Continua a leggere e prendi appunti!

Posti bellissimi ed incontaminati per le vacanze? Eccoli

L’Organizzazione Mondiale del Turismo di recente ha indicato quali sono le mete più affascinanti ma meno visiate al momento. Parliamo di luoghi dove ci sono meno di 5000 visitatori l’anno. Potrebbe essere una interessantissima idea per le prossime vacanze. Sono dei veri e propri gioielli segreti dove il contatto con la natura resta la cosa più bella da visitare.

Iniziamo subito la classifica indicando la Guinea-Bissau, ci sono stati solamente 52.00 visitatori. Successivamente troviamo Comore, un arcipelago di origine vulcanica che si trova nella parte sud orientale dell’Africa. In questo caso parliamo di 42.000 visitatori. Come potete immaginare è un luogo particolare e bello ma per accedere serve un visto come visitatori

São Tomé e Príncipe si trova nel Golfo di Guinea e ci sono stati solo 34.900 visitatori ma è un luogo incantevole per i paesaggi che possiamo ammirare. Le Isole Salomone, si trovano nel Pacifico sudoccidientale hanno avuto 29.000 visitatori. E’ un luogo perfetto se amiamo la natura ed i luoghi autentici.

Arriviamo ad una isola caraibica con soli 19.300 visitatori, parliamo di Montserrat. La tranquillità qui regna sovrana! E come non parlare della Micronesia che si trova in America Centrale. Ci sono stati solamente 18.000 visitatori lo scorso anno. Un luogo meraviglioso dove lasciare il cuore se la visitiamo.

Voglia andare lontano? Visitiamo Kiribati. Sono 32 atolli tra l’Australia e le Hawaii. Un paese che attraversa tutti gli emisferi, qualcosa di davvero magico e particolare. Lo scorso anno sono stati 12.000 visitatori ad ammirare questa bellezza. Arriviamo sul podio. Con solamente 10.000 visitatori troviamo Niue. Un oasi nel Pacifico.

Al secondo posto le Isole Marshall. Un luogo paradisiaco che offre una panorama impossibile da dimenticare. Lo scorso anno ci sono stati solamente 6.100 visitatori. Ma il luogo meno visitato è stato Tuvalu. Parliamo di 3700 visitatori l’anno. Si trova nell’Oceano Pacifico centro-occidentale.

In questo luogo vi dovete lasciar immergere dalla natura e dalla bellezza. Quindi se non sapevate dove andare in vacanza la prossima volta, date una occhiata a questi luoghi potrebbero essere quello che stavate cercando!