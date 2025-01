Sono le 6 faccende casalinghe obbligatorie che dimentichiamo sempre di fare: rimedia

Scopriamo insieme quali sono le faccende domestiche che ci dimentichiamo sempre di fare ma che è necessario fare! Prendi nota ed inizia subito.

In casa ci sono sempre tantissimi lavori da fare, vedi pulire a terra, spazzare, spolverare, sistemare. Purtroppo il tempo a nostra disposizione non sembra mai essere del tutto sufficiente. Ecco quindi che ci sono alcune pulizie che vengono sempre rimandate ma che sono molto importanti da fare. Vediamo di quali si tratta.

E soprattutto se tu le hai fatte di recente! Altrimenti è giunto il momento di rimediare. Scorri le prossime righe per vedere di quali si tratta e prendi nota per il futuro.

Pulizie, i posti che si tralasciano sempre

Come dicevamo prima in casa ci sono tantissime cose da fare ed il tempo è sempre pochissimo. Riuscire a far conciliare lavoro, casa, famiglia è come giocare a tetris. Le pulizie della casa richiedono molto tempo ma spesso ci dimentichiamo di alcune parti che sono, in teoria, meno importanti, ma non è assolutamente così.

Noi oggi ti vogliamo ricordare che questi punti è importante pulirli, iniziamo subito con il primo. Pochissime volte ci ricordiamo di pulire i vari filtri degli elettrodomestici che abbiamo in casa. Un esempio? Quella della lavastoviglie, del condizionatore o della cappa. E’ però molto importante perché se sono sporchi non riescono a fare la loro funzione, quindi filtrare l’aria in alcuni casi.

Se è tanto tempo che non li controlli è giunto il momento di metterci mano! Altro punto che viene pulito difficilmente sono gli scarichi. Eliminiamo i residui dei capelli o dei detriti che si possono trovare nel lavandino o nella doccia. Se abbiamo una vasca e siamo fortunati anche dentro di lei. Terzo punto. Quand’è l’ultima volta che hai pulito i termosifoni?

Come prima cosa togliamo la polvere che molto spesso si accumula dietro ai radiatori e poi puliamoli all’interno, non è una operazione lunghissima ma bisogna farla! Successivamente funzioneranno anche molto meglio. Passiamo al quarto punto. Bisogna scongelare il congelatore periodicamente o quando notiamo che si è accumulato troppo ghiaccio, ovviamente stiamo parlando di quelli che non sono no-frost.

Penultimo punto, anche un po’ noioso, lo confessiamo. Bisogna pulire le zanzariere. Purtroppo, essendo a contatto con l’esterno accumulano sporco e polvere facilmente. Ecco quindi che bisogna dedicargli del tempo per farle tornare come nuove. Ultimo ma non meno importante, spostiamo i mobili ed i divani.

Bisogna pulire dietro di loro e togliere tutto quello che si è accumulato nel tempo, che sia polvere o altro. E tu da quanto tempo non facevi tutte queste operazioni di pulizia? Realizza una tabella così periodicamente ti occuperai di una di loro e la tua casa sarà sempre perfetta!