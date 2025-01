Sopravvivenza, amore e tante lacrime: ecco il film da vedere stasera, ispirato a una storia vera

Scopriamo un film incredibile che possiamo vedere in onda questa sera. Ecco di quale si tratta e la sua trama, impossibile non restare davanti alla televisione.

La sera quando torniamo a casa dopo il lavoro facciamo la cena, mettiamo a letto i figli e cerchiamo poi di rilassarci sul divano. Magari con una bella copertina ed una tazza di tisana. Noi oggi ti vogliamo proporre un film incredibile che amerai dall’inizio alla fine. Non è molto conosciuto purtroppo ma devi vederlo assolutamente.

E’ un mix perfetto di amore e lacrime, oltre a tenerti con il fiato sospeso. Quindi andiamo a vedere dopo possiamo ammirare questo bellissimo film e soprattutto a che ora.

Un film incredibile che devi vedere questa sera

La sera piace veramente a tutti mettersi sul divano e godere di qualche momento di totale relax con un bel film. Ottima poi la soluzione di scegliere anche una tisana con il quale coccolarci. Ecco quindi che ti vogliamo proporre per questa sera un bellissimo film molto particolare che è uscito anni addietro ma che non ha avuto un successo stratosferico come altri.

Ma di quale parliamo? Si intitola Room ed ha una durata di 118 minuti. E’ uscito per la prima volta nel 2015 ed è un film drammatico/thriller. Nel cast troviamo Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. Macy, Sean Bridgers, Tom McCamus. Possiamo vederlo in onda su Iris ed inizia alle 21.25 circa.

E la sua trama? Sette anni prima Joy è stata rapita mentre andava a scuola e si trova ancora nelle mani del suo sequestratore. L’uomo l’ha chiusa in una stanza piccolissima e purtroppo ha abusato di lei. La ragazza, infatti, resta anche incinta. Il figlio nato dall’unione forzata oggi ha 5 anni e si chiama Jack.

Non è mai e poi mai uscito di casa ed ha vissuto solamente dentro le quattro mura dove è praticamente sequestrato. Joy cerca di cresce il piccolino nel migliore dei modi che conosce e cerca di trovare il modo di mettere in piedi un piano per evadere da questa prigione che tiene in ostaggio tutti e due. Ovviamente non vi sveliamo il finale ma vi diciamo di preparare i fazzoletti.

E’ un film intenso ma bellissima da vedere e siamo certi che una volta iniziato sarà impossibile non arrivare alla fine. Un vero e proprio inno alla vita e al cercare soluzioni anche quando tutto sembra davvero impossibile. E’ tratto anche da un triste episodio reale scoperto solamente nel 2008 in Austria. Quindi per questa sera non prendere impegni hai un film incredibile da vedere!